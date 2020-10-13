Facebook заборонив контент, який заперечує Голокост

Соціальна мережа Facebook обмежить доступ до контенту про заперечення Голокосту.

– Наше рішення підкріплюється документально підтвердженим зростанням антисемітизму в глобальному масштабі та тривожним рівнем необізнаності щодо Голокосту, особливо серед молоді, – заявили в прес-службі Facebook.

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Соцмережа посилається на дослідження, в яких йдеться про те, що 25% американців у віці від 18 до 39 років вважають Холокост міфом або перебільшенням.

– Я боровся з протиріччям відстоювання свободи вираження поглядів та шкодою, яка заподіюється мінімізацією або запереченням жаху Голокосту, – зазначив глава Facebook Марк Цукерберг.