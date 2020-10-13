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HomePod Mini: Apple презентувала бездротову колонку з підтримкою Siri

Американська компанія Apple 13 жовтня презентувала бездротову колонку HomePod Mini з підтримкою Siri.

Колонка працює на чіпі Apple S5 і має тканинну оболонку, а зверху її оснастили світлодіодним підсвічуванням.

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  • HomePod Mini: Apple показала бездротову колонку (ФОТО)
  • HomePod Mini: Apple показала бездротову колонку (ФОТО)
  • HomePod Mini: Apple показала бездротову колонку (ФОТО)
  • HomePod Mini: Apple показала бездротову колонку (ФОТО)
HomePod Mini: Apple презентувала бездротову колонку з підтримкою Siri / 2 фотографии

Нові iPad, Apple Watch

У вересні 2020 року пройшла презентація Apple, на якій компанія презентувала дві нові версії Apple Watch, iPad і iPad Air.

Крім того, компанія продемонструвала єдину підписку на свої сервіси Apple One і сервіс Apple Fitness.

Традиційно на вересневій презентації Apple почесне місце займає нова модель iPhone, проте у 2020 році компанія не показала лінійку смартфонів.

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