Маск представив прапор майбутньої колонії на Марсі

Глава SpaceX Ілон Маск планує до 2050 року побудувати на Марсі місто для колоністів та уже представив прапор майбутньої колонії.

Світлина ракети Falcon 9 на тлі Сонця,яку зробив фотограф Джон Краус надала Маскові ідею, як повинен виглядати прапор Марса.

– Можливо, таким повинен бути прапор Марса, – підписав фотографію автора знімка Маск.

Відомо, що Маск планує побудувати флот величезних космічних кораблів Starship і відправити перших астронавтів на іншу планету вже в 2024.

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Після того, як там будуть створені основні системи життєзабезпечення, можна буде почати розширювати колонію, вважає Маск.

Маск вірить у те, що його компанії вдасться створити місто, яке буде самостійно підтримувати своє існування, до 2050 року.

– Нам потрібно побудувати місто і дійти до того, що воно буде автономним, – сказав Маск під час віртуальної відеоконференції у понеділок, 31 серпня.

Підкорення Марса – дуже важка і небезпечна справа, “не для людей із слабким серцем”, додав гендиректор SpaceX.