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Факти / Lifestyle

Маск представив прапор майбутньої колонії на Марсі

Глава SpaceX Ілон Маск планує до 2050 року побудувати на Марсі місто для колоністів та уже представив прапор майбутньої колонії.

Світлина ракети Falcon 9 на тлі Сонця,яку зробив фотограф Джон Краус надала Маскові ідею, як повинен виглядати прапор Марса.

– Можливо, таким повинен бути прапор Марса, – підписав фотографію автора знімка Маск.

Відомо, що Маск планує побудувати флот величезних космічних кораблів Starship і відправити перших астронавтів на іншу планету вже в 2024.

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Після того, як там будуть створені основні системи життєзабезпечення, можна буде почати розширювати колонію, вважає Маск.

Маск вірить у те, що його компанії вдасться створити місто, яке буде самостійно підтримувати своє існування, до 2050 року.

– Нам потрібно побудувати місто і дійти до того, що воно буде автономним, – сказав Маск під час віртуальної відеоконференції у понеділок, 31 серпня.

Підкорення Марса – дуже важка і небезпечна справа, “не для людей із слабким серцем”, додав гендиректор SpaceX.

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