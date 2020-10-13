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Факти / Lifestyle

Міжнародний день зі зменшення небезпеки лих: яке свято сьогодні, 12 жовтня

У світі щорічно 13 жовтня відзначають Міжнародний день зі зменшення небезпеки лих під егідою ООН.

Свято покликане навчити людей тому, як діяти, аби знизити ризик лих.

Згідно з церковним календарем, 13 жовтня вшановують пам’ять святителя Михайла – першого митрополита Київського. У Х столітті константинопольський патріарх Микола II відправив Михайла у Корсунь. Там він мав хрестити князя Володимира. Після чого Михайло вирушив до Києва, де хрестив місцевих жителів. Мощі святого Михайла зберігаються у Києво-Печерській лаврі.

Читайте: Календар церковних свят на жовтень 2020

Іменини: Олександр, Олександра, Олексій, Аполлінарія, Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Поліна, Семен.

Народні прикмети на 13 жовтень:

  • Якщо у цей день буде сніг, то зима прийде нескоро.
  • Якщо журавлі полетіли в цей день, то зима буде ранньою і холодною.
  • Яскраві сни цей день вважаються віщими.

Що не можна робити 13 жовтня:

  • У цей день не можна приймати подарунки.
  • Не можна ходити в гості і запрошувати людей до себе.
  • Заборонено бути брудними або неохайними.
  • Не можна лінуватися.

Вихідні на Покрову та День захисника України

14 жовтня відзначають День захисника України та Покрову Пресвятої Богородиці. Згідно із розпорядженням Кабміну, цей день буде вихідним.

В Україні 14 жовтня відзначають одразу три свята – церковне свято Покрова Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День захисника України.

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