У світі щорічно 13 жовтня відзначають Міжнародний день зі зменшення небезпеки лих під егідою ООН.

Свято покликане навчити людей тому, як діяти, аби знизити ризик лих.

Згідно з церковним календарем, 13 жовтня вшановують пам’ять святителя Михайла – першого митрополита Київського. У Х столітті константинопольський патріарх Микола II відправив Михайла у Корсунь. Там він мав хрестити князя Володимира. Після чого Михайло вирушив до Києва, де хрестив місцевих жителів. Мощі святого Михайла зберігаються у Києво-Печерській лаврі.

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Іменини: Олександр, Олександра, Олексій, Аполлінарія, Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Поліна, Семен.

Народні прикмети на 13 жовтень:

Якщо у цей день буде сніг, то зима прийде нескоро.

Якщо журавлі полетіли в цей день, то зима буде ранньою і холодною.

Яскраві сни цей день вважаються віщими.

Що не можна робити 13 жовтня:

У цей день не можна приймати подарунки.

Не можна ходити в гості і запрошувати людей до себе.

Заборонено бути брудними або неохайними.

Не можна лінуватися.

Вихідні на Покрову та День захисника України

14 жовтня відзначають День захисника України та Покрову Пресвятої Богородиці. Згідно із розпорядженням Кабміну, цей день буде вихідним.

В Україні 14 жовтня відзначають одразу три свята – церковне свято Покрова Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День захисника України.