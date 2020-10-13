PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Покрова Пресвятої Богородиці: історія і традиції свята

Покрову Пресвятої Богородиці православні відзначають щороку 14 жовтня. Це світле свято особливо шанують віряни, тому що воно символізує заступництво й захист Матері Божої.

Історія свята Покрови Пресвятої Богородиці, традиції і прикмети – у матеріалі Фактів ICTV.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Історія свята Покрови Пресвятої Богородиці

За переказами, 14 жовтня Богородиця явилася вірянам, які молилися у Влахернському храмі в Константинополі. Сталося це диво в 910 році, коли місто взяли в облогу облогу варвари.

Священики, зокрема християнський святий Андрій, молилися про порятунок міста й людей. Раптом Андрій підняв очі до неба й побачив Богородицю в оточенні ангелів. Вона була осяяна небесним світлом і оточена сонмом святих.

У відповідь на праведні молитви святого Андрія Матір Божа зняла із себе покривало, яке носила на пречистому чолі, і простягнула його над Константинополем.

Покров Богородиці захистив місто – раптово почалася страшна буря, яка розмела варварів, врятувавши константинопольців від вірної загибелі.

З того часу відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці. Воно символізує особливе заступництво і захист Богоматері й дає людям віру й надію, що молитви будуть почуті, і з небес зійде благословення в тяжкий момент.

Покрова Пресвятої Богородиці 2020: традиції та історія

Традиції на Покрову Пресвятої Богородиці

У це свято заведено:

  • ходити до церкви й під час служби просити Матір Божу захистити від лиха;
  • святкувати весілля: вважається, що люди, які вінчаються на Покрову, завжди будуть під захистом Пречистої Діви Марії;
  • незаміжнім дівчатам – просити Богородицю про вдале заміжжя. Потрібно звертатися до Матері Божої: Свята Покрівонько, покрий мені голівоньку;
  • зустрічати світле свято в гарному настрої, з радістю й посмішкою;
  • ходити в гості або приймати гостей у своєму домі;
  • напекти налисників і обійти з ними всі кути будинку, читаючи молитву Божій Матері;
  • пекти коровай і пригощати ним рідних, друзів, сусідів, а залишки випічки – зберігати до початку Великого посту;
  • збирати й ховати урожай на зиму;
  • утеплювати будинок.

На Покрову не можна виконувати тяжку хатню роботу – будувати, копати, прибирати, шити, в’язати, прасувати. Не можна лихословити і сваритися з близькими. У народі також не прийнято позичати гроші.

Прикмети на Покрову Пресвятої Богородиці

  • Подув північний або східний вітер – чекай холодну сувору зиму, вітер південний повіяв – зима буде м’якою.
  • Журавлі відлетіли до Покрови – зима настане рано.
  • Перший сніг до Покрови випав – зима ще нескоро прийде.

Після Покрови в жовтні будуть одноденні пости, а в листопаді – важливі православні свята. Дізнайтеся точні дати в церковному календарі на 2020 рік в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка