Факти ICTV шостий рік поспіль проводять унікальний проект ТОП-100 блогерів України. Голосування тривало протягом місяця — з 1 по 30 вересня 2020 року.

Цього року Факти ICTV вибрали п’ять переможців: кращого автора в кожній з категорій ТОП-100 блогерів — Політика, ООС, Lifestyle і Здоров’я, а також кращого в Народному виборі.

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Переможець в рейтингу ТОП-100 блогерів України Факти ICTV в номінації Здоров’я Оксана Скиталінська — відома лікар-дієтолог.

На своїх сторінках у Facebook та Instagram доступно пояснює про користь і шкоду різних продуктів.

Зараз Оксана також займається блогерством. Після завершення голосування вона дала інтерв’ю, в якому розповіла про свою діяльність.

— Пам’ятаєте той момент, коли зрозуміли, що хочете вести свій блог?

— Свій перший допис про рецепт салату зробила ще студенткою, у місцеву газету. Тоді інформації було дуже мало – майже вся література була закордонною та платною, я передплачувала журнал за 300$.

Нині активно цікавлюся наукою. Особисто знайома з науковцями, які займаються темою продовження активного життя, наприклад, Клаудіо Франческі та Вальтер Лонго.

— В який момент зрозуміли, що Ваш блог дійсно важливий для тисяч людей?

— Коли я не публікуюся один чи два дні, то люди пишуть у приватні повідомлення: чи з Вами все добре? Або деякі жартують: не знаємо, що нам їсти – пишіть, повертайтесь, ми Вас чекаємо.

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Я завжди намагалася популяризувати здоровий спосіб життя. Відчуваю певну відповідальність, бо мені довіряють.

Я маю вселяти позитив та надію на те, що суспільство має шанс прожити здоровіше життя. Мені 55 років – багато людей в цьому віці опускають руки, часто хворіють – своїм прикладом я показую, що цьому можна протистояти.

— Яке воно: блогерство під час карантину?

— Під час карантину люди почали більше цікавитися темою здоров’я – однозначно.

Люди розуміють, що стан їхнього здоров’я дуже пов’язаний з роботою імунної системи. Від цього залежить, як організм боротиметься із зовнішніми подразниками, зокрема, вірусами.

— Блогер — це професія чи хобі?

— Мій блог – хобі та професія одночасно. Це той випадок, коли людина робить свою роботу із величезним задоволенням.

Якщо мої пости перевернуть свідомість хоча б 10 людям – це вже бонус на користь прожитого дня. Я постійно посилаюся на доказову науку.

Пацієнти часто читають мої пости у соціальних мережах і лише згодом записуються на прийом. Я не дуже добре ставлюся до авторських методик, тому що вони дуже часто не мають під собою нічого, окрім імені.

Всі мої рекомендації – це те, що стверджує сучасна наука.

— Як почати співпрацю з брендами?

— На моїх блогах немає реклами. До мене щодня звертаються рекламодавці з пропозицією популяризувати їхній продукт, але я ввічливо відмовляюся.

Один раз безкоштовно порекомендувала українського виробника салатів, сказавши, що паростки зелені корисні – і все. Якщо блог перетвориться на суцільну рекламу, то, можливо, я зароблятиму більше, але довіри до мене буде менше.

Я пишаюся тим, що популяризую здоровий спосіб життя без комерції. У мене набагато вищі цілі — хочу, аби Україна була в списку країн, де люди живуть найдовше.

— Кого ще знаєте зі списку ТОП-100 блогерів України 2020?

— Я читаю Віталія Портникова, сім років тому з Яніною Соколовою часто зустрічалися на одному каналі.

Знаю заочно Ірену Карпу – мали побачитися у 2018 році в Парижі, але я пізніше прилетіла через перенесений авіарейс. Знайома з Володимиром В’ятровичем 15 років – я хрещена мама його сина.

Також знаю багатьох лікарів зі списку.

— Що для Вас означає перемога в ТОП-100 блогерів України?

— Перемога у ТОП-100 блогерів – це дуже круто. Чесно та відверто – я боролася за неї, як принцеса-воїн.

Я хотіла, аби люди звернули увагу на найкоштовніше – своє життя. Політика не може покращити стан здоров’я, вплинути на холестериновий і цукровий обмін чи захистити від усіх хвороб – це до снаги лише здоровій їжі.

Популяризація свідомого ставлення до найбільшої цінності – здоров’я – це сильна перемога здорового способу життя.

Юля Захарченко