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Презентація iPhone 12 – характеристика і ціна новинки від Apple

Американська компанія Apple 13 жовтня представила публіці новий смартфон iPhone 12.

Читайте: Презентація iPhone 12 від Аpple (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦIЯ)

Головною відмінною рисою нового iPhone 12 називають те, що він підтримує п’яте покоління мобільного зв’язку – 5G.

Характеристика iPhone 12

iPhone 12 представлений у п’яти кольорах: чорний, білий, синій, зелений і червоний.

Екран нового iPhone отримав значно краще розширення, якщо порівнювати з iPhone 11.

Також iPhone 12 отримав більш міцне скло Ceramic Shield, яка була розроблена у співпраці з Corning.

Розробники запевняють, що iPhone 12 в чотири рази краще буде витримувати падіння.

Процесор iPhone 12 – A14 Bionic, який обіцяє на 50% вищу швидкість, ніж будь-який інший мобільний чіп.

  • iPhone 12
  • iPhone 12
  • iPhone 12
  • iPhone 12
  • iPhone 12
  • iPhone 12
  • iPhone 12
  • iPhone 12
Презентація iPhone 12 – характеристика і ціна новинки від Apple / 4 фотографии

Ціни на iPhone 12:

  • iPhone 12 – $799
  • iPhone 12 mini – $699
  • iPhone 12 Pro – від $999
  • iPhone 12 Pro Max – від $1 099

Нові iPad, Apple Watch

У вересні 2020 року пройшла презентація Apple, на якій компанія презентувала дві нові версії Apple Watch, iPad і iPad Air.

Крім того, компанія продемонструвала єдину підписку на свої сервіси Apple One і сервіс Apple Fitness.

Традиційно на вересневій презентації Apple почесне місце займає нова модель iPhone, проте у 2020 році компанія не показала лінійку смартфонів.

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