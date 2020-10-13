Нова презентація Apple відбудеться 13 жовтня о 20.00 за київським часом.

Очікується, що Apple на презентації представить чотири нових смартфони, у них будуть квадратні кути і підтримка 5G.

Нові моделі:

iPhone 12 Mini,

iPhone 12 Max,

iPhone 12 Pro,

iPhone 12 Pro Max.

Молодша модель отримає 5,4-дюймовий екран, Max і Pro 6,1 дюйма, а флагман – 6,7. Крім того, всі пристрої отримають Super Retina XDR дисплей.

Презентацію можна подивитися на YouTube-каналі компанії.

Нові iPad, Apple Watch

У вересні компанія представила дві нові версії Apple Watch, iPad і iPad Air.

Також презентували єдину підписку на свої сервіси Apple One і сервіс Apple Fitness.

На презентації Apple 2020 не показали нову лінійку iPhone 12, напередодні все ж з’явилася інформація, якими можуть бути деякі моделі.