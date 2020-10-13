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Факти / Lifestyle

В Україну повертаються дощі: погода на 13 жовтня

На 13 жовтня синоптики прогнозують дощі в деяких регіонах України, проте в більшості областей збережеться суха та ясна погода.

На Заході країни пройдуть дощі. Температура вдень 15-20, вночі 10-13.

У північних областях прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Повітря прогріється до 23 вдень і до 13 ночі.

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У Центрі та на Сході також буде досить тепло. Стовпчики термометрів покажуть 20-23 вдень і 19-13 вночі.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до дощів. Опади прогнозуються в Одеській і Миколаївській областях. Повітря прогріється до 24 вдень і до 17 ночі.

Погода на 13 жовтня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода у жовтні 2020

За прогнозами синоптиків, погода у жовтні 2020 буде  з дощами та теплими днями, до кінця місяця похолодає до +9 градусів.

Загалом і осінь, і зима цьогоріч будуть теплішими, ніж зазвичай.

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