Як Україну перетворюють на кіберспортивну столицю Європи

Плани з кардинального розвитку кіберспорту в Україні припали на 2020 рік. І попри пандемію коронавірусу команда ентузіастів продовжує втілювати їх у життя.

Почалося все з купівлі готелю Дніпро, який планують перетворити на перший кіберспортивний готель, аналогам якого досі немає у світі.

А згодом почала роботу Українська професійна кіберспортивна асоціація (UPEA), просто до визнання Е-спорту офіційним видом спорту в Україні.

Тобто кіберспорт підтримуватимуть на рівні держави. І хоча в Україні тільки одна справді відома команда, є надія, що за п’ять наступних років виростуть нові зірки Е-спорту.

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Одним із завдань Асоціації є саме розбудова інфраструктури, яка включатиме в себе арени для проведення кіберспортивних чемпіонатів, місця для проживання і тренування гравців.

Якщо готель Дніпро вже потроху готують для прийому спортсменів та створюють майданчик для їхнього тренування, то місце для великої арени ще доведеться пошукати.

Кіберспорт розвивається неймовірними темпами, і нині в України є чудовий шанс увійти в топ-10 країн на цій арені. Протягом останніх років капіталізація цього бізнесу лише зростає.

Для нашої держави Е-спорт – це тисячі туристів, які приїжджатимуть на турніри, створення нових робочих місць у креативній сфері. Загалом – позитивний вплив на економіку, що нині нам дуже потрібно.

Невеличка арена для проведення кіберспортивних чемпіонатів невдовзі має з’явитися у Виставковому центрі. Вона буде обладнана за останнім словом техніки і не поступатиметься європейським конкурентам.

– Україна – це частина цивілізованого, зрозумілого світу. Десь більше, десь менше. Ми навіть технологічно випереджаємо сусідні країни в контексті інтернет-технологій, швидкості доступу. Працювати в Україні набагато легше, – розповідає керівний партнер кіберспортивного холдингу WePlay Esports Юрій Лазебніков.

В Україні вже неодноразово проводили великі кіберспортивні турніри, але все це було в межах об’єктів, які орендували і швидко підлаштовували під потреби чемпіонату.

Нині ж необхідна інфраструктура, яка дасть можливість проводити їх постійно, без витрачання зайвого часу на підготовку об’єкта.

– Рівень розвитку (кіберспорту, – Ред.) вимагає будувати відповідну інфраструктуру на постійній основі. Не орендувати щось, зліпити з того, що є, а створювати саме під кіберспорт інфраструктуру, – каже член правління UPEA Геннадій Веселков.

Більше про розвиток кіберспорту в Україні ви можете дізнатися у сюжеті Фактів ICTV.

UPEA – лише початок

На відкритті Української професійної кіберспортивної асоціації стало відомо, що створення інфраструктури буде лише першим кроком на шляху розвитку цього напрямку.

Згодом стане все легше створювати як аматорські, так і професійні кіберспортивні команди. Та й тренери, яких також планують готувати в UPEA, мають стати важливою частиною екосистеми.