14 жовтня відзначається День захисника України. Це свято державне, тому для українців це ще й додатковий вихідний.

День захисника України 14 жовтня відзначають з 2014 року. Воно було встановлене президентом України Петром Порошенко.

Також 14 жовтня відзначають День українського козацтва.

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Згідно з церковним календарем, 14 жовтня святкують велике православне свято Покрову Пресвятої Богородиці. Воно присвячене події 910 року в Константинополі. Тоді місто було оточене ворогами. Жителям залишалося лише молитися про спасіння. Під час одного з богослужінь над жителями міста розкинула своє покривало Божа Матір. Це підбадьорило містян, підняло їх дух та наповнило силами, а також захистило від бід.

Іменини: Олександр, Георгій, Марія, Іван, Віра, Олексій, Михайло, Микола, Роман, Петро.

Народні прикмети на 14 жовтня:

Якщо хочете, аби зима була теплою, то спекти млинців на Покрову.

Також в народі вважається, що, якою погода буде на Покрову, то такою буде і вся зима.

Якщо на вишні листки досі зелені, то готуйтеся до сурової зимівлі.

Що не можна робити 14 жовтня:

У цей день заборонено лаятися та сваритися.

Заборонено займатися фізичною працею.

Не можна відмовляти у допомозі, тим хто її потребує.

Також на Покрову не можна дивитися у дзеркало до сходу сонця.

Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Щороку, згідно з календарем церковних свят 2020, православні християни відзначають десятки пам’ятних дат.

Вважається, що центральним святом є Великдень: від цього дня і залежать дванадесяті перехідні свята.

Також Факти ICTV виокремили головні поминальні дні та пости.