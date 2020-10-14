PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Покрова Пресвятої Богородиці – привітання в листівках

14 жовтня православний світ відзначає Покрову Пресвятої Богородиці.

Покрова Пресвятої Богородиці: привітання в листівках

Історія цього великого і світлого свята почалася у Х столітті. У ті часи до стін Константинополя підступили варвари. Городяни могли до ранку розпрощатися з життям. Тоді священики почали молитися Святій Богородиці про порятунок візантійської столиці.

Серед тих, хто молиться, був християнський святий юродивий Андрій Константинопольський. Раптом він побачив диво на небі: з’явилася Богородиця в оточенні ангелів. Матір Божа зняла зі своєї голови омофор і простягнула його над городянами. Потім піднялася буря, яка розмела варварів. Константинополь був звільнений, а його жителі – врятовані.

З того часу християни відзначають Покрову. Особливо шанували це свято українські козаки, які вважали Богородицю своєю покровителькою. Продовжуючи славні традиції українських воїнів, з 2014 року на Покрову відзначається і День захисника України.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Привітайте ваших рідних, близьких і друзів – надішліть листівки на Покрову Пресвятої Богородиці, які підготували Факти ICTV.

Красиві листівки з Покровом Пресвятої Богородиці

Покрова Пресвятої Богородиці: привітання в листівках

Покрова Пресвятої Богородиці: привітання в листівках

Покрова Пресвятої Богородиці: привітання в листівках

Покрова Пресвятої Богородиці: привітання в листівках

Покрова Пресвятої Богородиці: привітання в листівках

Слідом за Покровом православні відзначатимуть свято Казанської ікони Божої Матері та Дмитрівську поминальну суботу. Церковний календар на 2020 рік – у матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка