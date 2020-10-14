Покрова Пресвятої Богородиці: привітання в листівках

14 жовтня православний світ відзначає Покрову Пресвятої Богородиці.

Історія цього великого і світлого свята почалася у Х столітті. У ті часи до стін Константинополя підступили варвари. Городяни могли до ранку розпрощатися з життям. Тоді священики почали молитися Святій Богородиці про порятунок візантійської столиці.

Серед тих, хто молиться, був християнський святий юродивий Андрій Константинопольський. Раптом він побачив диво на небі: з’явилася Богородиця в оточенні ангелів. Матір Божа зняла зі своєї голови омофор і простягнула його над городянами. Потім піднялася буря, яка розмела варварів. Константинополь був звільнений, а його жителі – врятовані.

З того часу християни відзначають Покрову. Особливо шанували це свято українські козаки, які вважали Богородицю своєю покровителькою. Продовжуючи славні традиції українських воїнів, з 2014 року на Покрову відзначається і День захисника України.

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Красиві листівки з Покровом Пресвятої Богородиці

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