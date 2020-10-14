14 жовтня православні християни відзначають Покрову Пресвятої Богородиці. Це свято пов’язане зі справжнім дивом. Матір Божа почула молитви й захистила Константинополь, що був оточений варварами, своїм Покровом.
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Факти ICTV підготували привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці в СМС. Надішліть побажання вашим рідним і близьким у це світле свято.
Добрі й душевні СМС-привітання з Покровою Пресвятої Богородиці
Пречиста Свята Покрово –
Козаків покровителько!
І наших звичаїв хранителько!
Молюся тобі, Богородице мила,
Щоби славою ти Україну покрила,
Як землю багрянцем дібров,
Щоби ворог її не зборов.
Даруй доброту й любов.
Візьми нас під свій Материнський Покров!
***
У день Покрови бажаю сердечно,
Щоби ти був щасливий безмежно.
Нехай Богородиця від бід вкриє
І на краще долю твою влаштує.
На все хай буде Божа воля,
Щасливою буде твоя доля!
***
Хай Матір Божа вас оберігає,
Від неприємностей застерігає.
Нехай дарує силу і процвітання,
І хай здійсняться всі бажання.
Нехай царює мир й любов у сім’ї,
Щоби поруч вірні друзі лиш були!
***
На день Покрови чудотворний
Хочу щастя я вам побажати.
Працювати в радість, плідно,
І ніколи не сумувати.
Нехай Богородиця закриє
Вас від хвороб і бід.
А все нечисте та погане
Розтане просто, як весною сніг.
***
Богородиці Покров –
Найбільше свято,
Принесе він Вам любов,
Багато благ прекрасних.
Нехай свята благодать
З неба розіллється,
Причини не буде сумувати
І легко живеться!
***
Вітаємо з благодатним, світлим святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай ваші молитви завжди будуть почуті, нехай вас і ваших близьких ніколи не підводить здоров’я і віра у світле майбутнє. Зі святом!
***
Нехай Покрова Пресвятої Богородиці принесе чистоту й надію у ваш дім. Бажаю сховатися від бур і негод під Божою покровою, бажаю жити праведно й щасливо, бажаю доброти в серцях і віри в душі, бажаю благополуччя в родині й миру в домі.
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Вітаю вас із великим святим святом, з Покровою! Нехай Покрова Богородиці завжди буде з вами! Нехай вона покриває вас від усякої печалі і смутку й дає захист, надію, віру й любов! Бажаю вам Божого благословення й довгих років щасливого життя в любові і смиренності!
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Вітаю зі світлим святом – Покровою Пресвятої Богородиці! Бажаю миру, міцної віри, непохитної мужності і стійкості в будь-яких ситуаціях. Хай береже, опікується, оберігає й захищає вас Богородиця, відводячи труднощі й негаразди від вашого життя!
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Вітаю з Покровою Пресвятої Пречистої Богородиці. Нехай Божа Матір вбереже від зла, направить на щастя, допоможе зберегти в душі віру, доброту, любов. Затишку, світла, достатку і благодаті твоєму дому.
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