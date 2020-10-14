14 жовтня православні християни відзначають Покрову Пресвятої Богородиці. Це свято пов’язане зі справжнім дивом. Матір Божа почула молитви й захистила Константинополь, що був оточений варварами, своїм Покровом.

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Факти ICTV підготували привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці в СМС. Надішліть побажання вашим рідним і близьким у це світле свято.

Добрі й душевні СМС-привітання з Покровою Пресвятої Богородиці

Пречиста Свята Покрово –

Козаків покровителько!

І наших звичаїв хранителько!

Молюся тобі, Богородице мила,

Щоби славою ти Україну покрила,

Як землю багрянцем дібров,

Щоби ворог її не зборов.

Даруй доброту й любов.

Візьми нас під свій Материнський Покров!

***

У день Покрови бажаю сердечно,

Щоби ти був щасливий безмежно.

Нехай Богородиця від бід вкриє

І на краще долю твою влаштує.

На все хай буде Божа воля,

Щасливою буде твоя доля!

***

Хай Матір Божа вас оберігає,

Від неприємностей застерігає.

Нехай дарує силу і процвітання,

І хай здійсняться всі бажання.

Нехай царює мир й любов у сім’ї,

Щоби поруч вірні друзі лиш були!

***

На день Покрови чудотворний

Хочу щастя я вам побажати.

Працювати в радість, плідно,

І ніколи не сумувати.

Нехай Богородиця закриє

Вас від хвороб і бід.

А все нечисте та погане

Розтане просто, як весною сніг.

***

Богородиці Покров –

Найбільше свято,

Принесе він Вам любов,

Багато благ прекрасних.

Нехай свята благодать

З неба розіллється,

Причини не буде сумувати

І легко живеться!

***

Вітаємо з благодатним, світлим святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай ваші молитви завжди будуть почуті, нехай вас і ваших близьких ніколи не підводить здоров’я і віра у світле майбутнє. Зі святом!

***

Нехай Покрова Пресвятої Богородиці принесе чистоту й надію у ваш дім. Бажаю сховатися від бур і негод під Божою покровою, бажаю жити праведно й щасливо, бажаю доброти в серцях і віри в душі, бажаю благополуччя в родині й миру в домі.

***

Вітаю вас із великим святим святом, з Покровою! Нехай Покрова Богородиці завжди буде з вами! Нехай вона покриває вас від усякої печалі і смутку й дає захист, надію, віру й любов! Бажаю вам Божого благословення й довгих років щасливого життя в любові і смиренності!

***

Вітаю зі світлим святом – Покровою Пресвятої Богородиці! Бажаю миру, міцної віри, непохитної мужності і стійкості в будь-яких ситуаціях. Хай береже, опікується, оберігає й захищає вас Богородиця, відводячи труднощі й негаразди від вашого життя!

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Вітаю з Покровою Пресвятої Пречистої Богородиці. Нехай Божа Матір вбереже від зла, направить на щастя, допоможе зберегти в душі віру, доброту, любов. Затишку, світла, достатку і благодаті твоєму дому.

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