Ретроградний Меркурій 2020: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп період ретроградного Меркурія з 14 жовтня до 3 листопада 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Вже всі чули про ретроградний Меркурії, енергія якого змінює плани, а контакти складаються не найкращим чином.

Мета ретроградного Меркурія – зробити людей терплячими, це допоможе впоратися з неприємними обставинами у цей період. Уникнути неприємностей можна, якщо не соромитися уточнювати інформацію, перераховувати гроші. Якщо, аналізуючи своє життя, знайдете певну закономірність, то зможете зрозуміти, що саме для вас важливо.

Період ретроградного Меркурія (з 14 жовтня до 3 листопада) збігається з періодом ретроградного Марса (з 10 до 14 жовтня), тому дуже важливо стежити за своїми діями і думками, аби уникнути розчарування.

Домовленості, досягнуті в цей період, обов’язково зміняться. Це не найкращий час для починань, проте якщо ви довго відкладали якусь справу, то вийде закласти хороший фундамент для її реалізації.

У цей період дуже корисно поспілкуватися з кимось із минулого. Якщо ви отримуєте будь-які пропозиції, не поспішайте їх приймати і робити висновки, будьте дуже обережні з інформацією, яку ви отримуєте.

Будьте обережні під час роботи з будь-якою технікою, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Не варто ризикувати зайвий раз за кермом, демонструючи крутість. Це не найкращий час, аби продавати чи купувати що-небудь. А ось для повернення боргів – прекрасна пора.

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Не сприятливий період для з’ясування стосунків з оточенням. Проте може розібратися в собі, своїх думках і бажаннях.

У період ретроградності, поява хороших шансів і можливостей пов’язана з людьми з минулого.

Будуть ситуації, коли виникає необхідність звернутися до людини, з якою ви конфліктували. Саме вона здатна допомогти в тих обставинах, в які ви потрапили.

Гороскоп для Овнів

Вас можуть підводити помилки у дрібницях, так що, насамперед, варто проявляти уважність, особливо у фінансових справах. Ви можете відчути себе скутими емоційно, або з’явиться недовіра та ревнощі до партнерів. Підозри, страхи і душевні проблеми проявлять себе. Але це хороший період для опрацювання своїх тіньових сторін, що дасть внутрішнє оновлення, яке матиме позитивні зміни на зовнішньому рівні.

Гороскоп для Тельців

Виникають конфлікти через гроші або майна. Порозумітися можна, але для цього важливо будувати стосунки і розмову у такий спосіб, щоб кожна зі сторін відчувала себе рівноправною. Необхідно заглянути в минуле, відродити спогади та зв’язки з давніми партнерами, що стане для вас ресурсом для вирішення проблем.

Гороскоп для Близнюків

Вами керує Меркурій, тому період ретроградності ви будете дуже гостро відчувати. Теми професійної діяльності, побутових проблем та здоров’я стануть для вас найактуальнішими в цей період. Ви можете відчувати нервозність і дискомфорт через часті помилки. Виникають проблеми з комунікацією, знижується ділова активність, а рівень мислення не на висоті. Використовуйте цей період, аби зробити крок назад і проаналізувати свої слова та дії.

Гороскоп для Раків

Виникає необхідність впритул зайнятися сімейними і домашніми справами. Комусь доведеться вирішувати питання з нерухомістю, змінити місце проживання, для когось на перший план вийдуть турботи, пов’язані з літніми батьками. Ви будете емоційнішими, вразливішими і мрійливішими, ніж зазвичай. Зараз дуже важливо повірити в себе і в свої можливості, налаштуватися на позитивний розвиток ситуації.

Гороскоп для Левів

Повільно вирішуються важливі для вас питання, з’являється непорозуміння з родичами. Незалежно від глибини суперечностей, конфлікти здатні швидко перейти в гостру стадію. Це клопіткий період, що вимагає вміння налагоджувати контакти і зв’язки, вирішувати організаційні питання. Якщо ви зможете це виконати, то діяльність, пов’язана з торгівлею, наданням послуг, може принести вам дохід, бо збільшиться потік клієнтів та покупців.

Гороскоп для Дів

Дівами керує Меркурій, тому у цей період у вас виникнуть складнощі у взаєморозумінні з оточенням, клопоти і помилки. Ви витрачаєте багато енергії, повертаючись в минуле. Дуже важливо зараз висловлюватися ясно та чітко, уникаючи двозначності. З братами або сестрами спілкування стає активнішим, можливо теми торкнуться батьків, спадщини, сімейного бізнесу або майна. Ви зможете відновити стосунки з людиною з минулого.

Гороскоп для Терезів

Посилюється інтерес до фінансових справах, мислення стає практичнішим. Купівля та витрати стають головною темою розмов. У цей час ви можете шукати роботу або додаткові джерела заробітку. Можливо, зміниться рівень, способи або сфера заробітку. З’являється можливість поліпшити взаємини з рідними, а також з родичами з боку чоловіка.

Гороскоп для Скорпіонів

У цей період краще займатися питаннями, які не вимагають остаточних висновків і ухвалення доленосних рішень. Ваш вплив на романтичного партнера, чоловіка, членів родини, помітно зростає. Сприятливий період для відновлення стосунків. З’являється безліч приводів для розмов, обміну новинами, ділових переговорів. У цей період сприятлива робота з інформацією, зростає здатність до поглибленого навчання і будь-яких інтелектуальних занять. Виникне можливість записатися на курси, про які ви давно думали.

Гороскоп для Стрільців

Вам захочеться пожаліти себе, згадати неприємності, які довелося пережити. Від такого жалісливого настрою складно позбутися. Замість того щоб занурюватися у все це, скористайтеся можливістю позбутися від непотрібного вантажу і, нарешті, знайти душевний спокій. Знайдіть справу, яке дозволить вам відволіктися або проявити турботу про інших. Важливо брати активну участь у житті колективу. Вас може зацікавити діяльність у різних громадських рухах та благодійні організації.

Гороскоп для Козерогів

З друзями та однодумцями виникають складнощі під час громадської роботи. Можливі конфлікти через хиткі домовленості. Можливі розмови на незручні теми, зустрічі з людьми з минулого. Виникають перешкоди у багатьох справах, зриваються поїздки, змінюються плани, що загрожує нервовими зривами. Бережіть себе, будьте обережні за кермом, продумуйте кожен крок, погоджуйте свої дії зі своїм оточенням.

Гороскоп для Водоліїв

У цей період з’являється реальна можливість реалізувати плани завдяки додатковій інформації, взаєминам з давніми партнерами. Деякі довгострокові проекти будуть завершені та схвалені. Можливі зміни, пов’язані з роботою, наприклад, пропозиція щодо нової посади. Професійні та матеріальні сфери вимагають сил та енергії, доводиться працювати на знос, переробляти багато раніше виконаних завдань.

Гороскоп для Риб

Ймовірне повернення до якоїсь забутої ідеї або старого творчому проекту. Слушна нагода, щоб вирушити в подорож, у приємне місце, де вже бували раніше. Колишні кохані можуть нагадувати про себе різними способами. Однак ризикуєте бути ошуканими, прийнявши гру партнера за серйозні наміри. Ви можете здивувати оточення своєю різкою реакцією на дії колег. Корисно застосовувати вже перевірені схеми оздоровлення – дієти, вправи, які вже раніше застосовували.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.