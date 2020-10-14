Історія Покрови починається з 910 року. Згідно з легендою, коли Константинополь перебував в облозі у сарацинів, його жителі молилися про порятунок.

Тоді в Андрія Константинопольського сталося видіння: Богородиця зі своєї голови зняла покривало і накрила ним людей. Після цього сарацини відступили. Богородиця захистила місто, а саме свято стало символом заступництва.

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Що не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці:

на Покрову не можна виконувати важку роботу, зокрема прибирати у будинку, прати та прасувати речі тощо;

не можна сваритися з навколишніми і близькими людьми, а також лаятися і тримати у голові погані думки;

дівчата на Покрову мають носити тільки спідниці або плаття.

Якщо 14 жовтня не вихідний день, то працювати дозволяється.

На Покрову Пресвятої Богородиці заведено пригощати рідних та друзів стравами, підгодовувати птахів і тварин. Раніше дівчата зранку заплітали коси і тільки до вечора могли їх розпустити. Ще одна традиція – тримати живі квіти у будинку.

Прикмети на Покрову

За прикметами на Покрову Пресвятої Богородиці можна визначити погоду взимку та долю дівчини.

Вважається, якщо журавлі полетіли на південь – зима настане рано та буде холодною, а також якою буде погода на Покрову, такою буде і зима.

Незаміжні дівчата на Покрову залучали жіноче щастя в будинок за допомогою живих квітів і запаленої церковної свічки. У цей день було заведено ставити свічку біля ікони Пресвятої Богородиці, щоб швидше вийти заміж.