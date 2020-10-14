Погода на 14 жовтня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні синоптики на 14 жовтня прогнозують ясну та теплу погоду в більшості регіонах.

У західних областях пройдуть дощі у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях, в інших регіонах буде сухо. Температура вдень 10-15°, вночі 7-9°.

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На Півночі України буде хмарна з проясненнями погода. Повітря вдень прогріється до 21°, вночі до 13°.

У центральних і східних регіонах також без опадів. Стовпчики термометрів покажуть 19-24° вдень і 11-13° вночі.

Жителям південних областей варто приготуватися до достатньої теплої та ясної погоди. Повітря прогріється до 21° вдень і до 14° ночі.

Погода у жовтні 2020

За прогнозами синоптиків, погода у жовтні 2020 буде з дощами та теплими днями, до кінця місяця похолодає до +9 градусів.

Загалом і осінь, і зима цьогоріч будуть теплішими, ніж зазвичай.