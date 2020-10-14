PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Сухо та ясно: якою буде погода в Україні 14 жовтня

В Україні синоптики на 14 жовтня прогнозують ясну та теплу погоду в більшості регіонах.

У західних областях пройдуть дощі у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях, в інших регіонах буде сухо. Температура вдень 10-15°, вночі 7-9°.

Читайте: Бабине літо до п’ятниці: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

На Півночі України буде хмарна з проясненнями погода. Повітря вдень прогріється до 21°, вночі до 13°.

У центральних і східних регіонах також без опадів. Стовпчики термометрів покажуть 19-24° вдень і 11-13° вночі.

Жителям південних областей варто приготуватися до достатньої теплої та ясної погоди. Повітря прогріється до 21° вдень і до 14° ночі.

Погода на 14 жовтня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода у жовтні 2020

За прогнозами синоптиків, погода у жовтні 2020 буде  з дощами та теплими днями, до кінця місяця похолодає до +9 градусів.

Загалом і осінь, і зима цьогоріч будуть теплішими, ніж зазвичай.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка