PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

День боротьби з раком грудей і білої тростини: яке свято сьогодні, 15 жовтня

У календарі на 15 жовтня багато міжнародних свят, які відзначаються і в Україні.

15 жовтня – яке сьогодні свято

Щорічно майже в 50 країнах світу проводяться заходи, присвячені Всесвітньому дню боротьби з раком грудей, щоб привернути увагу до цієї проблеми.

Також з ініціативи ООН на цю дату припадає ще три свята -Міжнародний день білої тростини, Міжнародний день сільських жінок і Міжнародний день миття рук.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

У народному календарі – це день Юстини і Кипріяна. Його вважали дуже небезпечним, оскільки наші предки вірили, що саме сьогодні активізується нечиста сила, здатна довести людину до самогубства.

Іменини 15 жовтня

День ангела сьогодні у Андрій, Анни, Давида, Касьяна, Костянтина, Купріяна, Юстини та Якова.

Прикмети на 15 жовтня

  • Іній на деревах – до сухої і сонячній погоди.
  • Опадає листя – до похолодання з першими морозами.
  • Сильний дощ 15 жовтня прогнозує холодну зиму.
  • А якщо випав сніг, через 40 днів настане справжня зима.

Що не можна робити 15 жовтня

  • Не варто починати нові справи – вони принесуть тільки біду.
  • Виходити з дому після заходу сонця – може причепитися нечиста сила.

Свята у жовтні 2020

У календарі на жовтень 2020 було багато офіційних і неофіційних дат.

До кінця місяця буде ще кілька. Зокрема, 18 жовтня – День працівників харчової промисловості, а 20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози.

Також 28 жовтня Україна відзначатиме День визволення від фашистських загарбників.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка