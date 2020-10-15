У календарі на 15 жовтня багато міжнародних свят, які відзначаються і в Україні.

15 жовтня – яке сьогодні свято

Щорічно майже в 50 країнах світу проводяться заходи, присвячені Всесвітньому дню боротьби з раком грудей, щоб привернути увагу до цієї проблеми.

Також з ініціативи ООН на цю дату припадає ще три свята -Міжнародний день білої тростини, Міжнародний день сільських жінок і Міжнародний день миття рук.

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У народному календарі – це день Юстини і Кипріяна. Його вважали дуже небезпечним, оскільки наші предки вірили, що саме сьогодні активізується нечиста сила, здатна довести людину до самогубства.

Іменини 15 жовтня

День ангела сьогодні у Андрій, Анни, Давида, Касьяна, Костянтина, Купріяна, Юстини та Якова.

Прикмети на 15 жовтня

Іній на деревах – до сухої і сонячній погоди.

Опадає листя – до похолодання з першими морозами.

Сильний дощ 15 жовтня прогнозує холодну зиму.

А якщо випав сніг, через 40 днів настане справжня зима.

Що не можна робити 15 жовтня

Не варто починати нові справи – вони принесуть тільки біду.

Виходити з дому після заходу сонця – може причепитися нечиста сила.

Свята у жовтні 2020

У календарі на жовтень 2020 було багато офіційних і неофіційних дат.

До кінця місяця буде ще кілька. Зокрема, 18 жовтня – День працівників харчової промисловості, а 20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози.

Також 28 жовтня Україна відзначатиме День визволення від фашистських загарбників.