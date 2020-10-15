Погода на вихідні в Україні (17 жовтня 2020-18 жовтня 2020)

Погода на вихідні в Україні передбачається з дощами та пониженням температури.

У суботу, 17 жовтня, на усій території України пройдуть дощі. У західних областях синоптики прогнозують зниження температури. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +5° до +8°, вночі – від +5° до +8°.

На Півночі та у Центрі температура повітря коливатиметься від +9° до +17°. У східних та південних областях ще зберігатиметься тепло. Вдень буде від +17° до +23°, вночі – від +10° до +15°.

Читайте: Останній день бабиного літа: прогноз погоди на 15 жовтня (КАРТА)

У неділю, 18 жовтня, на усій території України буде хмарно з проясненнями.

На Заході та Півночі стовпчики термометрів показуватимуть вдень від +6° до +9°, вночі – від +4° до +7°.

У центральних, східних та південних областях буде дещо тепліше. Повітря прогріється вдень до +16°, а вночі до +13°.

Погода на осінь і зиму

Погода восени 2020 і взимку 2021 буде теплішою, ніж зазвичай. За словами керівника відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко, літо закінчиться наприкінці вересня, однак на українців чекає тепла зима.

Ймовірність того, що зима буде дуже морозною становить менше 10%.