Корисні і швидкі сніданки: 8 рецептів

Правильний сніданок допомагає прокинутися, покращує настрій і дає заряд енергії на весь день. Важливо, щоби ранкова їжа була поживною та не перевантажувала організм.

Ідеї ​​смачних і корисних сніданків – у матеріалі Фактів ICTV.

1. Фруктовий салат із гранолою

70 г граноли;

1 банан;

1 ківі;

йогурт.

Насипати в тарілку гранолу, нарізати фрукти. Салат заправити несолодким йогуртом і перемішати.

Читайте: На воді або з молоком: як правильно зварити какао

2. Французькі тости

білий хліб;

50 мл молока;

1 яйце;

ванільний цукор;

20 г вершкового масла;

ягоди або варення за смаком.

Збити молоко разом із яйцем, додати цукор. Вимочити скибочки білого хліба й обсмажити їх до золотистого кольору на вершковому маслі. Подавати з улюбленими ягодами або варенням.

3. Французький омлет

3 яйця;

40 мл молока;

сіль і спеції за смаком;

20 г вершкового масла;

1 столова ложка рослинної олії.

Збити яйця з молоком до однорідності. Додати сіль і спеції. Розігріти сковороду, відправити туди вершкове масло і рослинну олію. Омлет обсмажувати без кришки, постійно піддягаючи лопаткою края. Так він рівномірно обсмажиться та набуде ніжної текстури. Подавати омлет із фетою й овочами.

4. Панкейки

1 яйце;

1 ложка цукру;

1 стакан молока;

1 стакан будь-якого борошна;

розпушувач;

дрібка солі;

1 столова ложка розтопленого вершкового або кокосового масла.

Збити яйце з молоком і цукром. В окремому посуді змішати борошно з розпушувачем і сіллю. Додати яєчно-молочну суміш і масло. Добре перемішати тісто. Панкейки обсмажувати на сухій сковороді до рум’яності. Подавати зі згущеним молоком, джемом або ягодами.

5. Яєчні млинці із сиром і лососем

2 яйця;

1 столова ложка борошна;

50 г моцарели;

2 помідори черрі;

50 г слабосоленого лосося;

половина авокадо.

Неймовірно смачний сніданок. Змішати 2 яйця з борошном і випекти яєчний млинець. У центр помістити сир і помідори черрі. Закрити млинець і ще трохи пропекти, щоби моцарелла розплавилася. Подавати разом із червоною рибою і скибочками авокадо.

6. Вівсяні млинці

3 столові ложки вівсяних пластівців;

1 яйце;

3 столові ложки молока;

1 чайна ложка какао;

2 чайні ложки цукру.

50 г м’якого сиру (фета або рікота).

Подрібнити в блендері вівсянку, додати яйце, какао, цукор і молоко. Ретельно перемішати. Випекти вівсяний млинець, змастити його сиром. Подавати з улюбленими сезонними фруктами.

7. Сендвічі з хумусом

хумус;

твердий сир;

цільнозерновий хліб;

помідори;

болгарський перець.

Приготувати 2 тости. Змастити один тост хумусом. Викласти зверху сир і овочі. Закрити другим тостом. Розрізати бутерброд на дві частини трикутної форми.

8. Вівсяна каша з тахіні

100 г вівсяних пластівців;

150 мл молока (коров’яче, кокосове);

1 банан;

1 чайна ложка тахіні;

0,5 чайної ложки кардамону;

підсолоджувач за смаком (мед, стевія, цукор).

Ще один швидкий сніданок, який готується за п’ять хвилин. Спершу потрібно зварити вівсяні пластівці в суміші води й молока (100 мл). Решту молока (50 мл) перемішати з тахіні, підсолоджувачем, кардамоном і додати до вівсянки. У готову страву додати банан.

До корисного та ситного сніданку найкраще смакує ароматна кава. Вона допоможе прокинутися та налаштуватися на продуктивний день. Топ-5 рецептів, як варити каву в джезві – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.