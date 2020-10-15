Корисні і швидкі сніданки: 8 рецептів

Правильний сніданок допомагає прокинутися, покращує настрій і дає заряд енергії на весь день. Важливо, щоби ранкова їжа була поживною та не перевантажувала організм.
Ідеї смачних і корисних сніданків – у матеріалі Фактів ICTV.
1. Фруктовий салат із гранолою
- 70 г граноли;
- 1 банан;
- 1 ківі;
- йогурт.
Насипати в тарілку гранолу, нарізати фрукти. Салат заправити несолодким йогуртом і перемішати.
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2. Французькі тости
- білий хліб;
- 50 мл молока;
- 1 яйце;
- ванільний цукор;
- 20 г вершкового масла;
- ягоди або варення за смаком.
Збити молоко разом із яйцем, додати цукор. Вимочити скибочки білого хліба й обсмажити їх до золотистого кольору на вершковому маслі. Подавати з улюбленими ягодами або варенням.
3. Французький омлет
- 3 яйця;
- 40 мл молока;
- сіль і спеції за смаком;
- 20 г вершкового масла;
- 1 столова ложка рослинної олії.
Збити яйця з молоком до однорідності. Додати сіль і спеції. Розігріти сковороду, відправити туди вершкове масло і рослинну олію. Омлет обсмажувати без кришки, постійно піддягаючи лопаткою края. Так він рівномірно обсмажиться та набуде ніжної текстури. Подавати омлет із фетою й овочами.
4. Панкейки
- 1 яйце;
- 1 ложка цукру;
- 1 стакан молока;
- 1 стакан будь-якого борошна;
- розпушувач;
- дрібка солі;
- 1 столова ложка розтопленого вершкового або кокосового масла.
Збити яйце з молоком і цукром. В окремому посуді змішати борошно з розпушувачем і сіллю. Додати яєчно-молочну суміш і масло. Добре перемішати тісто. Панкейки обсмажувати на сухій сковороді до рум’яності. Подавати зі згущеним молоком, джемом або ягодами.
5. Яєчні млинці із сиром і лососем
- 2 яйця;
- 1 столова ложка борошна;
- 50 г моцарели;
- 2 помідори черрі;
- 50 г слабосоленого лосося;
- половина авокадо.
Неймовірно смачний сніданок. Змішати 2 яйця з борошном і випекти яєчний млинець. У центр помістити сир і помідори черрі. Закрити млинець і ще трохи пропекти, щоби моцарелла розплавилася. Подавати разом із червоною рибою і скибочками авокадо.
6. Вівсяні млинці
- 3 столові ложки вівсяних пластівців;
- 1 яйце;
- 3 столові ложки молока;
- 1 чайна ложка какао;
- 2 чайні ложки цукру.
- 50 г м’якого сиру (фета або рікота).
Подрібнити в блендері вівсянку, додати яйце, какао, цукор і молоко. Ретельно перемішати. Випекти вівсяний млинець, змастити його сиром. Подавати з улюбленими сезонними фруктами.
7. Сендвічі з хумусом
- хумус;
- твердий сир;
- цільнозерновий хліб;
- помідори;
- болгарський перець.
Приготувати 2 тости. Змастити один тост хумусом. Викласти зверху сир і овочі. Закрити другим тостом. Розрізати бутерброд на дві частини трикутної форми.
8. Вівсяна каша з тахіні
- 100 г вівсяних пластівців;
- 150 мл молока (коров’яче, кокосове);
- 1 банан;
- 1 чайна ложка тахіні;
- 0,5 чайної ложки кардамону;
- підсолоджувач за смаком (мед, стевія, цукор).
Ще один швидкий сніданок, який готується за п’ять хвилин. Спершу потрібно зварити вівсяні пластівці в суміші води й молока (100 мл). Решту молока (50 мл) перемішати з тахіні, підсолоджувачем, кардамоном і додати до вівсянки. У готову страву додати банан.
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