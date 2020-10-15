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Факти / Lifestyle

Корисні і швидкі сніданки: 8 кращих рецептів

Правильний сніданок допомагає прокинутися, покращує настрій і дає заряд енергії на весь день. Важливо, щоби ранкова їжа була поживною та не перевантажувала організм.

Ідеї ​​смачних і корисних сніданків – у матеріалі Фактів ICTV.

1. Фруктовий салат із гранолою

  • 70 г граноли;
  • 1 банан;
  • 1 ківі;
  • йогурт.

Насипати в тарілку гранолу, нарізати фрукти. Салат заправити несолодким йогуртом і перемішати.

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2. Французькі тости

  • білий хліб;
  • 50 мл молока;
  • 1 яйце;
  • ванільний цукор;
  • 20 г вершкового масла;
  • ягоди або варення за смаком.

Збити молоко разом із яйцем, додати цукор. Вимочити скибочки білого хліба й обсмажити їх до золотистого кольору на вершковому маслі. Подавати з улюбленими ягодами або варенням.

3. Французький омлет

  • 3 яйця;
  • 40 мл молока;
  • сіль і спеції за смаком;
  • 20 г вершкового масла;
  • 1 столова ложка рослинної олії.

Збити яйця з молоком до однорідності. Додати сіль і спеції. Розігріти сковороду, відправити туди вершкове масло і рослинну олію. Омлет обсмажувати без кришки, постійно піддягаючи лопаткою края. Так він рівномірно обсмажиться та набуде ніжної текстури. Подавати омлет із фетою й овочами.

Корисні і швидкі сніданки: 8 рецептів

4. Панкейки

  • 1 яйце;
  • 1 ложка цукру;
  • 1 стакан молока;
  • 1 стакан будь-якого борошна;
  • розпушувач;
  • дрібка солі;
  • 1 столова ложка розтопленого вершкового або кокосового масла.

Збити яйце з молоком і цукром. В окремому посуді змішати борошно з розпушувачем і сіллю. Додати яєчно-молочну суміш і масло. Добре перемішати тісто. Панкейки обсмажувати на сухій сковороді до рум’яності. Подавати зі згущеним молоком, джемом або ягодами.

Корисні і швидкі сніданки: 8 рецептів

5. Яєчні млинці із сиром і лососем

  • 2 яйця;
  • 1 столова ложка борошна;
  • 50 г моцарели;
  • 2 помідори черрі;
  • 50 г слабосоленого лосося;
  • половина авокадо.

Неймовірно смачний сніданок. Змішати 2 яйця з борошном і випекти яєчний млинець. У центр помістити сир і помідори черрі. Закрити млинець і ще трохи пропекти, щоби моцарелла розплавилася. Подавати разом із червоною рибою і скибочками авокадо.

6. Вівсяні млинці

  • 3 столові ложки вівсяних пластівців;
  • 1 яйце;
  • 3 столові ложки молока;
  • 1 чайна ложка какао;
  • 2 чайні ложки цукру.
  • 50 г м’якого сиру (фета або рікота).

Подрібнити в блендері вівсянку, додати яйце, какао, цукор і молоко. Ретельно перемішати. Випекти вівсяний млинець, змастити його сиром. Подавати з улюбленими сезонними фруктами.

7. Сендвічі з хумусом

  • хумус;
  • твердий сир;
  • цільнозерновий хліб;
  • помідори;
  • болгарський перець.

Приготувати 2 тости. Змастити один тост хумусом. Викласти зверху сир і овочі. Закрити другим тостом. Розрізати бутерброд на дві частини трикутної форми.

8. Вівсяна каша з тахіні

  • 100 г вівсяних пластівців;
  • 150 мл молока (коров’яче, кокосове);
  • 1 банан;
  • 1 чайна ложка тахіні;
  • 0,5 чайної ложки кардамону;
  • підсолоджувач за смаком (мед, стевія, цукор).

Ще один швидкий сніданок, який готується за п’ять хвилин. Спершу потрібно зварити вівсяні пластівці в суміші води й молока (100 мл). Решту молока (50 мл) перемішати з тахіні, підсолоджувачем, кардамоном і додати до вівсянки. У готову страву додати банан.

Корисні і швидкі сніданки: 8 рецептів

До корисного та ситного сніданку найкраще смакує ароматна кава. Вона допоможе прокинутися та налаштуватися на продуктивний день. Топ-5 рецептів, як варити каву в джезві – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

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