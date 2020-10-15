У четвер, 15 жовтня, в Україні переважатиме суха погода. Лише на крайньому заході можливі невеликі дощі.

У західних областях температура повітря становитиме +12 +14, місцями до +17. На високогір’ї Карпат вночі та вдень – від 0 до +6.

На сході країни – від +17 до +20.

У південних областях сонячно і тепло – до +22.

У центрі +18 +20, на півночі +16 +18.

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У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, температура протягом дня сягатиме 18 градусів тепла.

Погода у жовтні 2020

За прогнозами синоптиків, погода у жовтні 2020 буде з дощами та теплими днями, а до кінця місяця похолодає до +9 градусів.

Загалом і осінь, і зима цьогоріч будуть теплішими, ніж зазвичай.