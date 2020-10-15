Державні вихідні 2020 році – календар

Згідно з розпорядженням Мінсоцполітики, у 2020 році в Україні передбачена низка додаткових вихідних.
Вихідні у 2020 році:
- 1 січня – Новий рік;
- 6 січня – вихідний перед Різдвом;
- 7 січня – Різдво Христове;
- 8 березня – Міжнародний жіночий день;
- 19 квітня – Пасха;
- 1 травня – День праці;
- 9 травня День Перемоги;
- 7 червня – Трійця;
- 28 червня – День Конституції України;
- 24 серпня – День Незалежності України;
- 14 жовтня – День захисника України;
- 25 грудня – Різдво Христове.
Календар на 2020 рік передбачає перенесення, якщо державне свято припадає на вихідний:
- 8 березня – Міжнародний жіночий день, вихідним рекомендується зробити і понеділок – 9 березня;
- 19 квітня – Пасха, рекомендується влаштувати вихідний у понеділок – 20 квітня;
- 9 травня – День перемоги, вихідний у середу – 11 травня;
- 7 червня – Трійця, вихідний у понеділок – 8 червня;
- 28 червня – День Конституції, вихідний у понеділок – 29 червня.
Крім того, напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого часу скорочується на одну годину.
Раніше Факти ICTV публікували список державних свят в Україні на 2020 рік.