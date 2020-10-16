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Факти / Lifestyle

Чорна п’ятниця під час пандемії Covid-19 – де придбати товари онлайн

Чорна п’ятниця 2020 в Україні припадає на 27 листопада. Цей день – справжнє свято не лише для шопоголіків, а й для інших людей, які давно мріяли придбати техніку, речі або подарунки.

У цю дату зробити це можна набагато вигідніше, адже багато виробників і майданчиків з продажу роблять знижки.

Через карантин йти до магазиниу цьогоріч не зовсім безпечно. Через це Факти ICTV підготували список онлайн-майданчиків, де можна відстежити товари зі знижками і зробити вигідні покупки.

Серед іноземних сайтів можна відвідати майданчики AliExpress і Amazon.com.

Читайте: Чорна п’ятниця: чи реальні знижки в українських магазинах одягу, техніки та інших товарів

Якщо говорити про українські ресурси, то потрібно відстежувати знижки на таких сайтах:

  • техніка – Цитрус, Алло, Comfy, Rozetka, Фокстрот, Ельдорадо;
  • одяг і взуття – Kasta, Lamoda, Answear, H&M, LC Waikiki;
  • косметика – MakeUp, Parfums, Avocado, Bomond;
  • дитячі товари – Pampik, Garnamama, Demibaby, Bembi.

Не варто забувати про майданчики Prom.ua та OLX.ua.

Якщо ж говорити про похід до ТРЦ, то у Чорну п’ятницю знижки традиційно будуть в Ocean Plaza, Sky Mall, Gulliver, Lavina Mall, Piramidа, River Mall.

Чорна п’ятниця в Україні

В Чорну п’ятницю багато магазинів дійсно тішать покупців приємними знижками і акціями.

Інші ж можуть вводити в оману і заробляти на легковажних клієнтах.

Про те, де і як купити товари дешево і без обману у Чорну п’ятницю 2020, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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