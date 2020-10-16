День шефа — найкращі привітання у віршах та прозі

День шефа, боса, або свято начальника, який відзначають 16 жовтня, останніми роками став дуже популярним.

Патрісія Бейс Хароскі запропонувала відзначати День шефа в Американській торговельній палаті в 1958 році. Тоді вона підробляла секретарем в компанії свого батька в Дірфілді, що у штаті Іллінойс.

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16 жовтня було вибрано не випадково — це день народження батька Патрісії. Це свято також служить певною стратегією, спрямованою на поліпшення взаємин між менеджерами та їхніми підлеглими.

Хароскі вважала, що іноді молоді співробітники не розуміють важкої праці та самовідданості свого начальства.

У 1962 році губернатор Іллінойсу схвалив рішення Хароскі та публічно зареєстрував День шефа. З того часу традиція святкування з’явилася в інших містах та країнах — зокрема, в Україні.

День шефа — шанс висловити повагу і шану своєму керівнику. Читайте оригінальні привітання з Днем шефа в матеріалі Фактів ICTV.

***

На довгий вік, на многії літа,

На шану від людей, тепло родинне,

Стелися, доле, крізь усе життя

Лише добром для доброї людини.

Нехай старання Ваші і труди

Помножать успіх в нашім колективі,

Живіть в добрі і радості завжди,

Та будьте все життя щасливі!

***

Вітаємо Вас з Днем шефа!

І дозвольте побажати

Поберегти рідні нерви

І нас сильно не лаяти.

Ми Вас дуже поважаємо,

Дуже цінуємо, дорожимо.

І за Вас в будь-яку прірву

Усією командою полетимо.

Ми бажаємо Вам здоров’я,

У будинку доброї суєти,

А ще ми Вам бажаємо

У всіх справах вдалим бути.

***

Сьогодні, Шеф, дозвольте Вас привітати,

І побажати від всіх працівників добра!

Нехай Вас ніхто в житті не засмучує,

Робота дарує задоволення завжди!

Нехай Вас ніхто в дорозі не засмучує,

А тільки чекає завжди у всьому успіх!

Терпіння ніколи не покидає,

Ну а перепони викликають сміх!

***

Працю собі нелегку Ви обрали,

Вона потребує сил та тривог,

Але Ви ніколи не шкодували,

Бо праця – це доля, яку Вам дав Бог.

Радієм за Вас ми, за те, що Ви з нами,

За долю щасливу, за вдачу просту.

Хай доля зорями розсиплеться на небі,

І щастя місяцем освітлює в потребі,

Нехай курличуть в небі журавлі –

Сьогодні Вас вітають всі!

***

Хай Вам завжди посміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання й думки.

Снаги трудової – без ліку,

Пошани й добра – від людей,

Щасливого й довгого віку

Бажаємо Вам у день цей.

***

Пане начальнику, дозвольте сказати!

Сьогодні Вас хочемо всі привітати.

Усією громадою, усім колективом,

Від серця бажаємо: будьте щасливим.

Здоров’я міцного, побільше терпіння,

Злагоди, миру, в сім’ї розуміння.

В роботі бажаємо лише процвітання,

Збуваються Ваші нехай всі бажання.

***

Раніше був керівник,

А сьогодні круто – бос!

Все одно він, як учитель,

Просто важливістю обріс.

І сьогодні вітаємо

Ми тебе, коханий шеф.

Щастя, радості бажаємо,

Море горілки і утіх!

Свята у жовтні 2020

Раніше Факти ICTV публікували календар свят на жовтень 2020 року.

Наприклад, 14 жовтня в країні святкували День захисника України і День українського козацтва.

Також 18 жовтня святкуватимуть День працівників харчової промисловості.