День шефа — найкращі привітання у віршах та прозі

День шефа (також називають Днем керівника або боса) відзначається 16 жовтня.

Іноді люди недостатньо думають про те, через що проходить керівник, щоб допомогти в роботі та забезпечити своєчасну виплату заробітної плати. Деякі часто думають про боса, як про наглядача або противника з нереалістичними очікуваннями того, що можна зробити протягом одного дня.

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Але чи задумуються підлеглі про роботу, яку керівник вкладає для пошуку нових клієнтів, утримання старих і забезпечення безперебійної роботи? Переважно, ні.

День боса нагадує про те, що не всі троянди знаходяться на вершині ієрархічної градації, тому обов’язково подякуйте своїм керівникам за все, що вони роблять. Відзначте День боса, подарувавши гарну листівку, або просто повідомте, наскільки ви цінуєте те, що вони роблять.

День шефа – це прояв вдячності та підтримки гармонії в офісі. Занадто часто співробітники забувають, що на вершині корпоративних сходів знаходяться люди, а не безликі роботи.

Нагадайте своєму керівникові про те, що ви цінуєте складність їх роботи. Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Днем шефа.

Найкращі привітання з Днем шефа

Свята у жовтні 2020

Раніше Факти ICTV публікували список неофіційних свят в Україні.

Наприклад, 15 жовтня відзначали Всесвітній день миття рук та Міжнародний день білої тростини.

Також 25 жовтня (четверту неділю жовтня) святкуватимуть Міжнародний день тещі.