16 жовтня православні вшановують пам’ять святого Діонісія Ареопагіта, а у світі святкують Міжнародний день продовольства.

Діонісій жив у I столітті на території Афін. Він був учнем святого Павла, який згодом висвятив його на посаду єпископа у своєму рідному місті. У 95 році папа Климент відправив Діонісія у Галлію для того, щоб проповідувати християнську віру. Однак там язичники його вбили.

Іменини у: Дениса, Івана, Павла та Петра.

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Яке свято 16 жовтня

У 1945 році ООН встановив Міжнародний день продовольства. Це свято спрямоване на подолання проблеми голоду у світі.

Також цього дня відзначають Всесвітній день анестезіолога. У 1846 році американський стоматолог Томас Мортон перший успішно продемонстрував операцію під ефірним наркозом.

Прикмети на 16 жовтня

галки збираються зграями і кричать — буде ясна погода;

горобці перелітають зграйками з місця на місце — чекайте негоди;

людині, яка народилася 16 жовтня, дано знання трав.

Що не можна робити 16 жовтня

Варто берегтися від хвороб, інакше вони можуть перерости в хронічні.

Події 16 жовтня

1596 — Розпочався Берестейський церковний собор;

1918 — на з’їзді Вільного козацтва у Чигирині делегати від 5 українських губерній і Кубані обрали отаманом Вільного козацтва генерала Павла Скоропадського;

1946 — за вироком Нюрнберзького трибуналу у Нюрнберзькій в’язниці страчені нацистські злочинці Йоахім фон Ріббентроп, Вільгельм Кейтель, Ернст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Франк, Вільгельм Фрік, Юліус Штрайхер, Заукель, Альфред Йодль і Зейсс-Інкварт;

1978 — Іван Павло II став 264-им Папою римським.

Свята у жовтні 2020

У жовтні було багато офіційних та неофіційних дат.

До кінця місяця буде ще кілька. Зокрема, 18 жовтня – День працівників харчової промисловості, а 20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози.

Також 28 жовтня Україна відзначатиме День визволення від фашистських загарбників.

У 2020 році в Україні передбачена низка додаткових вихідних.