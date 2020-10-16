Костюми на Хеловін 2020: цікаві образи

31 жовтня настане найстрашніша ніч року – Хеловін. Це чудова нагода вдягнути моторошний костюм і вирушити на тематичну вечірку з друзями.

Образи на Хеловін мають бути зловісними, жахливими і трохи моторошними. Вважають, що в цю страшну ніч уся нечисть опиняється на волі. Люди здавна вбиралися і веселилися, тому що вірили, що так можна відлякати злих духів і не стати жертвою потойбічних сил.

Оригінальні ідеї костюмів на Хеловін 2020 року дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Відьмочка

Костюм відьми – це справжня класика Хеловіну. Створіть моторошний, таємничий, спокусливий і нескінченно милий образ. Можна обрати готове вбрання, а можна знайти в гардеробі корсет, спідницю, доповнити образ макіяжем – і ви перетворитеся на чарівну відьму.

Читайте: Ідеї костюмів на Хеловін 2020

Малефісента

Чарівна лиходійка Малефісента, яку зіграла Анджеліна Джолі в однойменному фільмі – ідеальний образ для Хеловіна. Від звичайної відьми Малефісенту відрізняє пара рогів. Саме ця деталь підкреслює, що в Малефісенті є щось від диявола.

Жінка-кішка

Жінка-кішка – це суперзлодійка. Вродлива, стильна, агресивна й дуже спокуслива. Такий образ на Хеловін ідеально підійде сильним, впевненим у собі дівчатам.

Емілі з Трупа нареченої

Культовий мультфільм Тіма Бертона став справжнім культурним явищем у світі кіно. Зворушлива історія ніжної, чарівної, ранимої нареченої Емілі підкорила глядачів. Такий образ на Хеловін бездоганно підійде романтичним мрійливим дівчатам.

Медсестра

Ідея костюма медсестри на Хеловін підійде ексцентричним натурам, які люблять дивувати. Білий халат, трохи крові і фонендоскоп для максимальної реалістичності – у найстрашнішу ніч року можна дати волю фантазії.

Незважаючи на антураж, що лякає, Хеловін – це веселе свято з багатою історією. Зараз його люблять і святкують у всьому світі – від США і Європи до Японії й Південної Кореї. Докладніше про традиції на Хеловін, а також про те, як свято відзначають в Україні – у матеріалі Фактів ICTV.