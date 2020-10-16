PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Модний осінній манікюр на короткі нігті у 2020 році

Який зробити манікюр на короткі нігті – читайте в матеріалі Фактів ICTV. Ми розповімо про модні тренди осені 2020 року. Цього сезону будуть популярними чорний колір, френч, графічні візерунки і класичний червоний манікюр.

Чорна магія

Один із головних трендів у манікюрі на осінь 2020 року – чорний колір. Він гіпнотизує, привертає погляд і виглядає дуже стильно на коротких нігтях. Зробіть суцільне глянсове або матове покриття, або геометричний візерунок на чорному фоні.

View this post on Instagram

Black Mani ???? • Prepped with Doris Ethel and Helen @navyprotools and my favourite files and buffers @biosculpturegelgb • Plenty of @weledauk skin food after soaking off my last set, helping clear my cracked cuticles and hands ????Thanks again for telling me about this @harrietwestmoreland • • #navyprotools #biosculpture #naturalnails #shortnails #blackmanicure #blacknails #handcare #handcream

A post shared by Kimberley Oates (@kimberley_oates) on

Читайте: Безпечний манікюр: поради, як перевірити салон краси

Складна графіка

Складні графічні форми будуть актуальними цієї осені. Красиво виглядає поєднання овальних, круглих візерунків різних відтінків. Оберіть яскраві соковиті кольори, і вони будуть нагадувати про теплі дні літа.

Оскільки чорний колір у тренді, восени 2020 року можна сміливо робити чорний графічний манікюр.

Negative Space

Negative Space як і раніше не виходить із моди. Один із варіантів для осені – Negative Space в червоних тонах. Вийде теплий стильний манікюр, який візуально подовжить короткі нігті.

Стриманіший варіант – Negative Space у білих тонах. Він пасує до будь-якого одягу і відмінно доповнює діловий образ.

Вишуканий френч

Френч буває різний – від ніжного світло-нюдового до екстравагантного червоного або темного. Осіннього сезону краще надати перевагу вишуканому ніжному варіанту з ледь помітною білою окантовкою на кінчиках. Бездоганно для будь-якого віку й будь-якої форми нігтів.

Ніжні прикраси

Манікюр можна задекорувати камінням і стразами. Головне – не перестаратися, тоді вийде бездоганний ніжний неіл-арт, який подарує теплі емоції прохолодним осіннім днем.

Червона класика

Червоний колір на осінь – ідеальний варіант. Це класика, яка завжди лишається в тренді. Обирайте цього сезону глибокі стримані червоно-бордові тони.

Чорний колір буде актуальним цієї осені. Він добре виглядає на коротких нігтях і приховує дрібні недосконалості. Який манікюр зробити в темних тонах – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка