День ангела Вероніки: привітання в СМС і картинках

17 жовтня відзначає іменини Вероніка.

У цей день вшановують пам’ять великомучениці Вірінеї Едеської, яка понад десять років страждала від тяжкої недуги. Вона дізналася, що можна зцілитися дотиком до Христа, та пішла за ним, коли він піднімався на Голгофу.

Під час важкого сходження Вірінея намагалася полегшити страждання Христа – витирала піт із його обличчя й давала попити з глечика. Після повернення жінка відчула полегшення й незабаром повністю зцілилася від тяжкої хвороби.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Вероніка в перекладі з грецької означає переможна, та, що приносить перемогу. Жінки, які носять світле ім’я – творчі натури. Вони захоплюються музикою, малюванням і танцями. Найчастіше Вероніка романтична, мрійлива і влюблива. Вона душевна й заряджає добром і позитивом усіх навколо.

Сьогодні Факти ICTV підготували привітання в СМС і картинках із Днем ангела Вероніки.

Душевні й добрі СМС-привітання з Днем ангела Вероніки

***

З Днем ангела Вероніку я вітаю,

Усіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

***

Святкує ангел, там поміж зірок

Свої чудові, добрі іменини.

А ми вітаєм нині всіх жінок

З прекрасним, гарним іменем – Вероніка.

Хай ангел захищає від тривог

Від лиха й біди оберігає.

Хай щастя шле вам Бог,

І завжди в житті допомагає!

***

Вероніку з Днем ангела щиро вітаю,

Блакитного неба й щастя без краю!

Здоров’я прекрасного, дуже міцного

Везіння, терпіння й ласки від Бога!

Хай ангел тебе береже й захищає,

І долі щасливої в Бога благає.

Хай радість і усмішки в серці квітують,

А люди хороші добро хай дарують.

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Вероніко вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць у віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Вероніко, вітає!

***

Я вітаю тебе, дорога Вероніко. Побажаю, щоби життя твоє було насиченим і повноцінним, щоб у ньому було багато радості, світла, удачі й добра. Бажаю тобі, люба, неймовірних сил і оптимізму, вірного кохання і надійного благополуччя, чудового настрою й доброти душі!

***

Вітаю з Днем ангела, Вероніко! Нехай на обличчі завжди сяє твоя чарівна усмішка, бажаю насолоджуватися кожною секундою життя й цінувати людей, які поруч.

***

Очі нехай світяться щастям, нехай усмішка не сходить із твого прекрасного обличчя. Нехай будуть наповнені ніжністю дні, де близькі люди знайдуть час обійняти, поговорити, поділитися секретом і вислухати. Усміхайся, будь щаслива та кохана!

Яскраві листівки з Днем ангела Вероніки

Слідом за найбільшим святом осені – Покровом Пресвятої Богородиці в жовтні буде кілька одноденних постів. Повний церковний календар на 2020 рік – у матеріалі Фактів ICTV.