17 жовтня відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.
Дату було встановлено у Парижі у 1987 році, коли понад сто тисяч французів вирішили вшанувати жертв голоду та насильства.
Згідно з православним календарем, 17 жовтня віряни згадують священномученика Єрофея.
17 жовтня – яке сьогодні свято
Сьогодні, 17 жовтня, відзначається Всесвітній день донорства та трансплантації органів.
Професійне свято працівників целюлозно-паперової промисловості України також припадає на 17 жовтня.
Іменини 17 жовтня
День ангела 17 жовтня святкують Василь, Вероніка, Володимир, Дмитро, Микола, Михайло, Павло, Петро, Степан, Тихон, Яків.
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Традиції і прикмети на 17 жовтня
- У всі роки 17 жовтня фіксували значні похолодання.
- Цього дня потрібно раніше лягти спати.
- Господиням 17 жовтня варто було приготувати смачну родинну вечерю.
Що не можна робити сьогодні 17 жовтня
- Ходити в ліс за грибами чи ягодами.
- Лихословити та сваритися на близьких та дітей.
- Покидати будинок після заходу сонця.
Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік
Щороку, згідно з календарем церковних свят 2020, православні християни відзначають десятки пам’ятних дат.
Вважається, що центральним святом є Великдень: від цього дня і залежать дванадесяті перехідні свята.
Також Факти ICTV виокремили головні поминальні дні та пости.