Гороскоп на тиждень, з 18 до 25 жовтня 2020, для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 18 до 25 жовтня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Астрологічно насичений тиждень. Більшість не зможуть виконати роботу у призначений строк, а поставлені зависокі вимоги та очікування щодо партнерів, викликатимуть лише роздратування, а також можуть призвести до конфліктів.

Погоджуватися на поступки у ці дні буде набагато вигідніше, ніж залишатися непохитним, це допоможе вирішити багато завдань. Напруженість протягом тижня провокує дратівливість, гру почуттів, тому в організмі можуть відбуватися психосоматичні зміни.

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20 жовтня несприятливий день для трансформацій, спільної роботи або поїздок. Посилюється загроза аварій, нещасних випадків, травм, неприємностей під час роботи з електроприладами.

21 жовтня Чорний Місяць, який проходить по знаку Тельця, активізує всі вади, пов’язані з грошима.

23 жовтня Сонце переходить у знак Скорпіона та стає опозицію з Чорним Місяцем – складний день, у багатьох людей немає розуміння майбутнього, з’являється схильність до маніпуляцій, тому можна наробити багато помилок.

Гороскоп для Овнів

Ваші дії будуть залежати від інших людей. Навіть якщо ви дуже незалежна людина, ваш успіх багато в чому залежить від навколишніх. Цей період може збігатися з якоюсь партнерської діяльністю – шлюбом, розлученням або діловою активністю. Це час взаємин – позитивних і негативних, кульмінацією яких може бути юридичне оформлення. Трансформуються старі зв’язки, розриваючись або зміцнюючись. Центр подій зміщується від вас до інших людей. Крім того, можливі зміни, пов’язані з юридичними питаннями.

Гороскоп для Тельців

Звичайні рутинні обов’язки, побутові проблеми, займають багато часу та сил. У цей період можна вирішити багато завдань. Нагадають про себе посадові обов’язки, можуть виникнути проблеми у стосунках з колегами та підлеглими. Відновлюються перспективні проекти та ділові взаємини, але від вас вимагається розсудливий підхід, аби це зберегти. Самоконтроль необхідний, щоб перетворити негативні моменти в роботі, вирішити майнові чи фінансові проблеми. Домашні тварини та питання власного здоров’я можуть зажадати вашої уваги.

Гороскоп для Близнюків

З’являється підозрілість, ревнощі, а від цього страждають особисті стосунки. Уникайте поспішних висновків, особливо щодо інших людей, бо можете зруйнути стосунки, які нещодавно розпочалися. За правильного використання можливостей цього періоду, цілком реально втілити творчі проекти. Уваги зажадають діти, в житті яких можуть відбуватися важливі події. Приділити їм більше уваги, навіть якщо ваші діти вже дорослі та мають свої сім’ї, спілкування з батьками їм дуже потрібне.

Гороскоп для Раків

Сімейні та домашні справи додадуть клопоту. Комусь доведеться вирішувати питання з нерухомістю, змінювати місце проживання, а для когось на перший план вийдуть турботи, пов’язані з літніми родичами. Деякі бажання здійсняться, принаймні, ви зможете впритул наблизитися до реалізації цілей. Потрібно лише повірити в себе та в свої можливості, налаштуватися на позитивний розвиток ситуації та діяти згідно із суспільними правилами. Всі питання вивчайте самостійно, не варто беззастережно довіряти думці інших людей.

Гороскоп для Левів

Вас очікує клопіткий період, що вимагає вміння налагоджувати контакти і зв’язки, вирішувати організаційні питання. Можливі романтичні знайомства, відновлення взаємин. Грошам та становищу, отриманому завдяки родинним зв’язкам, спадку, діловому партнерству чи шлюбу, доведеться приділити особливу увагу. Це допоможе вам знайти фінансову незалежність. Посилюється ваша рішучість і сила волі, в зв’язку з чим ви можете стати занадто вимогливими та категоричними. Тиждень приносить певне напруження, вам постійно доводиться за щось боротися.

Гороскоп для Дів

Необхідна рішучість у самовираженні, але стриманість у взаєминах. Ви можете бути втягнуті у фінансові проблеми. Вирішуючи їх, ви можете отримати або прибуток, або велику матеріальну втрату, тому, намагайтеся не виходити за рамки безпеки. Можливо зміниться рівень, способи або сфера заробітку. Ви можете змінити або знайти нові джерела доходу, встати перед дилемою, на що вигідніше витратити гроші, або зіткнутися з непередбаченими витратами. У ці дні також посилюється інтерес до таємниць, до всього, що пов’язане з містикою.

Гороскоп для Терезів

Ви можете виявити у собі приховані таланти та здібності, які стануть джерелом додаткових фінансових доходів. А можливо, ви захочете зайнятися новим видом спорту або, нарешті, купите ту саму заповітну річ, на яку так довго збирали. Ви часто перебуваєте в русі, у вас з’являється безліч справ і питань, які потребують негайного вирішення. Кількість зустрічей і контактів з людьми у цей час значно зростає. Під час оформлення документів будьте дуже уважні, ймовірність серйозних помилок значно зростає.

Гороскоп для Скорпіонів

Заради нових відчуттів більшість у цей період, готові на будь-які авантюри. Такі прояви небезпечні тим, що, не зустрічаючи взаємного почуття, це кохання може перетворитися на ненависть, яка, може швидко минути і змінитися повною байдужістю. Дуже гарний час для творчих людей. Якщо ви закохані, то на цьому підйомі здатні творити шедеври. Є небезпека несподіваної витрати або раптової втрати грошей, зокрема чужих або спільних. Через це у дружніх і партнерських стосунках можуть виникнути проблеми, які ускладнять співпрацю.

Гороскоп для Стрільців

Ви зможете опинитися у центрі уваги, а це значить, що оточення помітить ваші таланти та здібності. Це може вас дратувати, але намагайтеся стримувати свої емоції та не провокуйте конфлікти. Просуванню в цей час допоможе правильно підібраний імідж, доброзичливість, дипломатичність, уміння знаходити підхід до людей і, звичайно, особиста чарівність. Продемонструйте людям свою схильність до співпраці та зацікавленість. Не чекайте, щоб навколишні звернуть на вас увагу: користуйтеся будь-яким зручним випадком, аби потрапити їм на очі.

Гороскоп для Козерогів

Репутація та становище у суспільстві приносить багато переживань. Вірогідні зміни у кар’єрі, а може реорганізація у структурі, в якій ви працюєте, приведе вас до нового початку у професійній діяльності. Ви також можете почати грати нову роль як громадський діяч. Можливі часті появи на публіці, спілкування з керівництвом. Матеріальні нагороди та інші визнання ваших заслуг, виступлять на перший план. Це період усвідомлення того, що вам необхідно, аби бути щасливим. Важливість дружніх взаємин для вас у ці дні зростає.

Гороскоп для Водоліїв

Може виникнути необхідність відновити навчання, отримати сертифікат, пройти курси підвищення кваліфікації. Цей період може підходить для вирішення юридичних питань. У центрі уваги опиняться питання зарубіжжя та освіти. Стриманість у прояві почуттів та обачність будуть вашими вірними помічниками. Романтичні стосунки, які у вас можуть з’явитися, призведуть до офіційного союзу або довгострокового співробітництва. Головне використовуйте спокійні методи для досягнення бажаного, без революційного настрою.

Гороскоп для Риб

Більшість переконань потребують перевірки та роботи над ними. Важлива справа або подія за кордоном або в іншій місцевості змінить звичний плин вашого життя. Зв’язки, що виникають у цей період, неглибокі та швидкоплинні, а ось стосунки з колишніми коханими можуть поновитися і перейти на якісніший рівень. Зверніть свою увагу на давніх партнерів, згадайте все хороше, що вас пов’язувало, проаналізуйте, чому розійшлися, якщо щось залишилося не з’ясованим, прекрасний період для того, щоб поговорити та заспокоїтися.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.