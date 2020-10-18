День працівника харчової промисловості: найкращі привітання в листівках та СМС

День працівників харчової промисловості 2020 відзначається 18 жовтня.

Щороку професійне свято тих, без кого не можна уявити сніданку та вечері, припадає на третю неділю жовтня.

Виробництвом харчових продуктів в Україні займаються тисячі підприємств.

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Якщо хтось з ваших близьких чи знайомих причетний до цього професійного свята, Факти ICTV пропонують вам найкращі листівки та короткі привітання з Днем працівника харчової промисловості.

Друже, вітаю з Днем працівників харчової промисловості. Нехай твій достаток буде ситним, як перші страви, здоров’я – смачним, як другі, а кохання – солодким, як десерт. Нехай все буде як по ГОСТу!

Від щирого серця вітаю з Днем працівників харчової промисловості! Нехай на виробництві ніколи не закінчуються потрібні інгредієнти, а в домі ніколи не закінчуються щастя, радість, тепло та кохання!

Вітаю з Днем працівників харчової промисловості тебе! Нехай ГОСТ завжди залишається твоєю головною книгою! Прагни високої якості не тільки на виробництві, а й у всіх сферах життя! Бажаю багато кохання і сімейного затишку, чарівного настрою і квітучого здоров’я!

Свята у жовтні 2020

У повному календарі свят на жовтень 2020 зібрано головні свята другого місяця осені.

Так, наприкінці жовтня українці відзначають День визволення України від фашистських загарбників (28 жовтня) та Міжнародний день Чорного моря (31 жовтня).