18 жовтня усі християни східного обряду вшановують пам’ять святої Харатини.

Жінка мученицькою смертю загинула за віру в Ісуса Христа.

18 жовтня – яке сьогодні свято

Сьогодні, 18 жовтня, відзначається День боротьби з торгівлею людьми. За статистикою, найчастіше жертвами торгівлі людьми стають діти та жінки.

Професійне свято працівників харчової промисловості України також припадає на 18 жовтня.

Іменини 18 жовтня

День ангела 18 жовтня святкують Харитина, Олександра, Григорій, Євдоким, Гаврило, Матвій.

Читайте: Календар церковних свят на жовтень 2020

Традиції і прикмети на 18 жовтня

Якщо на Харатини був ранковий туман – осінь буде довгою.

Йде дощ – чекай на заморозки.

Що не можна робити сьогодні 18 жовтня

Ходити в ліс за грибами чи ягодами.

Лихословити та сваритися на близьких та дітей.

Покидати будинок після заходу сонця.

Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Щороку, згідно з календарем церковних свят 2020, православні християни відзначають десятки пам’ятних дат.

Усі свята православного календаря можна поділити на два типи: рухомі та нерухомі.

Оскільки головним святом є Великдень, саме від цього дня і залежать усі інші перехідні дати.