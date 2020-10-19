Погода на тиждень в Україні з 19 по 23 жовтня 2020

У понеділок, 19 жовтня, на всій території України прогнозують суху, але прохолодну погоду.

Лише на півдні країни температура повітря місцями сягатиме +16, на сході +14-15. Холодніше буде у центральних областях – від +9 до +11.

На півночі також стовпчики покажуть +9-11, у західних регіонах +8-10.

У Києві сухо, вдень температура повітря становитиме +9-11 вище нуля.

У вівторок, 20 жовтня, опадів також не очікується, але і потепління чекати не варто.

У південних регіонах температура опуститься до +13, на сході – до +12, у центрі без змін – від +9 до +11.

На півночі країни – від +8 до +11, у західних областях +10-12.

У столиці стовпчики термометрів показуватимуть +9-11.

У середу, 21 жовтня, залишатиметься прохолодна погода, трохи потеплішає лише на півдні країни.

Тут температура повітря становитиме +14-16, на півночі +8-11, у центрі від +9 до +11, на сході стовпчики термометрів піднімуться до +12.

У Києві температура повітря становитиме +9-11 вище нуля.

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У четвер, 22 жовтня, значне потепління очікується у всіх регіонах.

У південних областях до +19, на сході +17, у центрі +17, на півночі – максимум +15 і на заході – від +15 до +18.

У столиці також потеплішає, тому стопвпчики покажуть від +15 до +17.

У п’ятницю, 23 жовтня, зберігатиметься суха і тепла погода.

На сході все ще буде +16-17, на півдні +19 і в центрі +17. На заході температура повітря становитиме від +15 до +18, на півночі – до +15.

У Києві стовпчики термометрів показуватимуть +15-17.

Загалом, згідно з прогнозами синоптиків, погода у жовтні 2020 ставатиме дедалі прохолоднішою. Середня температура повітря в Україні вдень опуститься до рівня +15 градусів.

У деяких регіонах в останні кілька днів температура вночі взагалі опуститься до +3 градусів.