Драгобрат засипало снігом – ВІДЕО

Популярний український гірськолижний курорт Драгобрат у Рахівському районі Закарпатської області засипало снігом.
Користувачі в мережі діляться фото і відео, а також розповідають, що за ніч на Драгобраті випало від 5 до 7 см опадів.
Попри рясний снігопад, погода в горах гарна, однак є невеликий вітер.
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Цими вихідними, у неділю, 18 жовтня, сніг вкрив і високогір’я Карпат, а температура на горі Піп Іван опустилася нижче нуля.
Але на горі було хмарно, видимість становила до 50 м. Температура повітря опустилася до -2°С.
Перший сніг в Карпатх випав ще у вересні. А 14 жовтня в Укргідрометцентрі повідомили, що на високогір’ї випало до 5 см опадів.
Фото: Василь Молдавчук