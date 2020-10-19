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Факти / Lifestyle

Шар снігу 7 см: на Драгобраті настала зима

Популярний український гірськолижний курорт Драгобрат у Рахівському районі Закарпатської області засипало снігом.

Користувачі в мережі діляться фото і відео, а також розповідають, що за ніч на Драгобраті випало від 5 до 7 см опадів.

Попри рясний снігопад, погода в горах гарна, однак є невеликий вітер.

  • Драгобрат засипало снігом – ВІДЕО
  • Драгобрат засипало снігом – ВІДЕО
  • Драгобрат засипало снігом – ВІДЕО
  • Драгобрат засипало снігом – ВІДЕО
  • Драгобрат засипало снігом – ВІДЕО
  • Драгобрат засипало снігом – ВІДЕО
  • Драгобрат засипало снігом – ВІДЕО
  • Драгобрат засипало снігом – ВІДЕО
Шар снігу 7 см: на Драгобраті настала зима / 4 фотографии

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Цими вихідними, у неділю, 18 жовтня, сніг вкрив і високогір’я Карпат, а температура на горі Піп Іван опустилася нижче нуля.

Але на горі було хмарно, видимість становила до 50 м. Температура повітря опустилася до -2°С.

Перший сніг в Карпатх випав ще у вересні. А 14 жовтня в Укргідрометцентрі повідомили, що на високогір’ї випало до 5 см опадів.

Фото: Василь Молдавчук

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