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Факти / Lifestyle

Wargaming перевезла до Києва майже 300 співробітників – ЗМІ

Розробник комп’ютерної гри World of Tanks перевіз з Мінська у київський офіс майже 300 співробітників.

Офіційно у компанії Wargaming  інформацію не підтверджують, але і не спростовують.

– Поки невідомо, чи залишаться ці співробітники працювати в Києві на довгий час або повернуться до Мінська, – пише AIN.ua.

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Інший пункт для переїзду – столиця Литви Вільнюс. Туди можуть відправити понад 500 співробітників з сім’ями.

Загалом у мінському офісі Wargaming працює близько 2 тис. співробітників.

Ситуація у Білорусі

У Мінську 18 жовтня пройшов Партизанський марш в знак єдності з робочими заводів столиці, які підтримали протести в Білорусі.

Протести у країні не стихають з 9 серпня. Кілька разів у Білорусі вимикали інтернет.

Лідер опозиційного руху в Білорусі Світлана Тихановська оголосила ультиматум Олександру Лукашенку. До 25 жовтня Лукашенко має оголосити про свою відставку, а насильство на вулицях має припинитися.

ДжерелоAIN.UA

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