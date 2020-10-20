20 жовтня відзначає іменини Сергій. День ангела приурочений до пам’яті мученика Сергія Обнорского, преподобного Сергія Печерського й Сергія Римлянина.

Красиве і лаконічне ім’я Сергій має римське коріння й походить від слова Sergius, тобто високий, вельмишановний, знатний. За іншою версією, ім’я походить від латинського servi dei, що дослівно перекладається як слуга Бога.

Сергій – це благородна, добра й надійна людина, справжня опора для рідних і друзів. Він відповідальний, розсудливий і цілеспрямований. Сергій зазвичай товариський, принадливий і вміє привернути до себе людей. А ще він завжди залишається на боці справедливості, чесності і правди.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Сьогодні Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Днем ангела Сергія. Надішліть листівки, СМС і вірші вашим знайомим, і нехай їх завжди оберігає ангел-хранитель.

Душевні й добрі вірші та СМС-привітання з Днем ангела Сергія

***

Хай Сергію життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій охоронець,

Хай буде з тобою завжди!

Щоби ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог із неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я й довгого віку.

***

Сергію, хай життя, як вишиванка

Рясніє квітами добра й любові,

У серці хай любов квітує п’янко,

І ангел вбереже від долі злої.

Хай буде над тобою синє небо

А поряд, завжди тільки гарні люди.

Хай ангел завжди молиться за тебе,

І доленька твоя щаслива буде!

***

День ангела Сергія – велике свято!

Хай Бог тобі щасливу долю шле.

Хай буде перемог у житті багато,

Обходить стороною лихо зле.

Нехай святий твій ангел добрий, щирий,

Тебе не полишає ні на мить,

Живи в любові, у добрі та мирі,

І хай тебе Господь благословить

***

Бажаю я, у День ангела, Сергію,

У житті більше гарних дій,

Хорошою людиною залишатись,

Щасливим бути й частіше посміхатись.

Хочу тобі здоров’я побажати,

І про дрібниці – не переживати.

Бажаю багато в житті перемог,

Хай буде з тобою Всевишній наш Бог!

***

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того хто поруч, розумій.

І ангел у шатах білосніжних

Хай береже тебе, Сергію!

***

Іменини у Сергійка!

Побажання наші слухай!

Надалі таким же славним будь!

Будь здоровим, будь коханим,

І завжди неповторним.

А ще, нас, друзів, не забудь!

***

Сергію, зі святом! Нехай у житті будуть завжди: любов, сім’я, мир, друзі, будинок, робота, доброта. Бажаю мріям збуватися, планам реалізовуватися, достатку множитися!

Оригінальні листівки з Днем ангела Сергія

Жовтень приніс багато свят, серед яких День захисника України, День визволення України від фашистських загарбників і Міжнародний день Чорного моря. Повний календар на другий місяць осені – у матеріалі Фактів ICTV.