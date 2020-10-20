Рак молочної залози: хто з зірок поборов захворювання

20 жовтня в Україні проходить Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози.

Він був встановлений у 2005 році. Мета впровадження цього дня – звернути увагу жінок на серйозність ризиків захворювання і розповісти про профілактику та лікування.

Рак молочної залози – одна із найпоширеніших онкохвороб у світі. На жаль, медики констатують, що кожна жінка може виявити у себе небезпечну недугу. Ця хвороба вражає як молодих жінок, так і представниць похилого віку. Нерідко популярні акторки чи співачки починають вести боротьбу зі страшним діагнозом та перемагають хворобу.

Читайте: Рак молочної залози: як виявити, симптоми, стадії і профілактика

До складу таких жінок увійшли:

Анджеліна Джолі

Відома американська актриса має спадковість щодо захворювання на рак молочної залози. Джолі розпочала регулярно відвідувати лікаря після смерті своєї матері, яка боролася з онкологією. У 2013 році їй діагностували 83% ймовірності появи раку молочної залози.

Анджеліна Джолі одразу зробила подвійну операцію та видалила молочні залози, аби хвороба не розпочалася.

Кайлі Міноуг

Австралійській співачці Кайлі Міноуг діагностували рак у 36 років. У 2005 році вона скасувала усі концерти, а її госпіталізували. Усі її прихильники не почали забрати гроші за квитки, чим підтримали співачку. Кайлі Міноуг пережила операцію та пройшла курси хіміотерапії.

Після боротьби з раком молочної залози вона заснувала благодійний фонд, який допомагає жінкам боротися з цим діагнозом. Окрім цього, співачка написала книгу, у якій поділилась своїми переживаннями під час лікування.

Синтія Ніксон

Американська акторка Синтія Ніксон – зірка серіалу Секс у великому місті, також пережила рак молочної залози.

У 2020 році у неї виявили захворювання на ранній стадії. Синтія пережила операцію та 6-місячного курсу хіміотерапії одразу повернулась до звичного життя. Після одужання акторка стала однією з активісток руху, який бореться з раком грудей.

Шеннен Догерті

Зірка серіалів Район Беверлі-Хілз та Усі жінки відьми розпочала вести боротьбу з раком молочної залози у 2015 році. Після виявлення захворювання вона зробила мастектомію і реконструкцію молочної залози.

В одному з інтерв’ю Шеннен сказала, що зрештою, це просто груди, вона любить їх, але за великим рахунком вона воліла б бути живою і постаріти зі своїм чоловіком.

Крістіна Епплгейт

У американської комедійної актриси діагностували рак у 2008 році. У віці 36-років вона зробила двосторонню мастектомію, коли дізналася, що є носієм гена раку молочної залози.

Після операції актриса заявила, що закликає всіх жінок якомога частіше проходити обстеження і не забувати про профілактику.

Лайма Вайкуле

Латвійська співачка Лайма Вайкуле пережила рак молочної залози у 1991 році. Тоді медики не давали шансів на одужання жінки. Проте зірка розпочала лікування за кордоном. Після хвороби жінка сприймає проблеми у житті – дрібницями, а до свого здоров’я співачка ставиться з обережністю.

Статистика кількості хворих на рак

За даними ВООЗ, через 20 років хворих на рак стане на 60% більше. Це станеться за умови збереження наявної ситуації, коли десятки країн ігнорують рекомендації ВООЗ щодо комплексних заходів боротьби із раком.

Це також пов’язано із недостатнім фінансуванням системи охорони здоров’я, відсутністю доступу до сучасних технологій діагностики та лікування раку.