Мін’юст США подав антимонопольний позов проти Google

Мін’юст США подав позов проти Google через порушення конкуренції у сфері пошукових сервісів.
Позивачами також виступили генеральні прокурори 11 штатів, зазначає The Wall Street Journal.
Влада США стверджує, що Google платила виробникам мобільних телефонів, операторам зв’язку й інтернет-браузерів за встановлення Google як пошукової системи за замовчуванням.
Мін’юст також заперечує практику попереднього встановлення пошукового застосунку Google на телефони з операційною системою Android.
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– Google за допомогою положень про розподіл доходів перешкоджає попередньому встановленню на телефони конкурентних пошукових систем, – написали журналісти.
Google контролює канали, на які припадає приблизно 80% пошукових запитів у США. У результаті інші пошукові системи не можуть отримати достатньої кількості запитів, щоб конкурувати з ними.
– Споживачі стикаються з обмеженим вибором, а рекламодавці – із завищеними цінами, – пояснюють у Мін’юсті.
Наслідки суду над Google
Якщо Google програє справу, компанія змушена буде провести реорганізацію бізнесу відповідно до рішення суду.
Перемога Google завдає удару по розслідуваннях щодо інших великих технологічних компаній у США.
Ринок акції відреагував на судовий позов. Акції Alphabet 20 жовтня подешевшали на 0,4%.
Google презентував Pixel 5
Компанія Google показала свої нові смартфони Pixel 4a і Pixel 5.
Модель Pixel 5 коштує 19,7 тис. грн. Pixel 4a можна придбати за 14,1 тис. грн.
Гаджети не мають бездротової зарядки та захисту від вологи.
Джерело: The Wall Street Journal