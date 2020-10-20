Мін’юст США подав антимонопольний позов проти Google

Мін’юст США подав позов проти Google через порушення конкуренції у сфері пошукових сервісів.

Позивачами також виступили генеральні прокурори 11 штатів, зазначає The Wall Street Journal.

Влада США стверджує, що Google платила виробникам мобільних телефонів, операторам зв’язку й інтернет-браузерів за встановлення Google як пошукової системи за замовчуванням.

Мін’юст також заперечує практику попереднього встановлення пошукового застосунку Google на телефони з операційною системою Android.

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– Google за допомогою положень про розподіл доходів перешкоджає попередньому встановленню на телефони конкурентних пошукових систем, – написали журналісти.

Google контролює канали, на які припадає приблизно 80% пошукових запитів у США. У результаті інші пошукові системи не можуть отримати достатньої кількості запитів, щоб конкурувати з ними.

– Споживачі стикаються з обмеженим вибором, а рекламодавці – із завищеними цінами, – пояснюють у Мін’юсті.

Наслідки суду над Google

Якщо Google програє справу, компанія змушена буде провести реорганізацію бізнесу відповідно до рішення суду.

Перемога Google завдає удару по розслідуваннях щодо інших великих технологічних компаній у США.

Ринок акції відреагував на судовий позов. Акції Alphabet 20 жовтня подешевшали на 0,4%.

Google презентував Pixel 5

Компанія Google показала свої нові смартфони Pixel 4a і Pixel 5.

Модель Pixel 5 коштує 19,7 тис. грн. Pixel 4a можна придбати за 14,1 тис. грн.

Гаджети не мають бездротової зарядки та захисту від вологи.

Джерело: The Wall Street Journal