20 жовтня усі віряни вшановують пам’ять мучеників Сергiя i Вакха – римських християн, які загинули після відмови зректися віри в Ісуса.

У Римі знаходиться Катедральний храм святих мучеників Сергія і Вакха. Там проводять богослужіння для українців УГКЦ, що проживають в Італії.

20 жовтня – яке сьогодні свято

Сьогодні, 20 жовтня, відзначається Міжнародний день кухаря і кулінара.

В Україні Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози також припадає на 20 жовтня.

Іменини 20 жовтня

День ангела 20 жовтня святкують Сергій, Святослав, Олександр.

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Традиції і прикмети на 20 жовтня

Цього дня починалися перші серйозні похолодання, часто – заморозки.

Якщо світить сонце – тепло затримається до кінця жовтня.

Якщо 20 жовтня місяць заховався за хмарами – зима буде ранньою.

Що не можна робити сьогодні 20 жовтня

Їсти, не нагодувавши перед цим домашніх або свійських тварин.

Покидати будинок після заходу сонця.

Церковні свята у жовтні 2020

У детальному календарі православних свят на жовтень 2020 зібрано головні пам’ятних дат другого місяця осені.

Кінець жовтня віряни зустрінуть двома святами: Іверської ікони Божої Матері (26 жовтня) та євангеліста Луки (31 жовтня).