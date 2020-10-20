20 жовтня усі віряни вшановують пам’ять мучеників Сергiя i Вакха – римських християн, які загинули після відмови зректися віри в Ісуса.
У Римі знаходиться Катедральний храм святих мучеників Сергія і Вакха. Там проводять богослужіння для українців УГКЦ, що проживають в Італії.
20 жовтня – яке сьогодні свято
Сьогодні, 20 жовтня, відзначається Міжнародний день кухаря і кулінара.
В Україні Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози також припадає на 20 жовтня.
Іменини 20 жовтня
День ангела 20 жовтня святкують Сергій, Святослав, Олександр.
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Традиції і прикмети на 20 жовтня
- Цього дня починалися перші серйозні похолодання, часто – заморозки.
- Якщо світить сонце – тепло затримається до кінця жовтня.
- Якщо 20 жовтня місяць заховався за хмарами – зима буде ранньою.
Що не можна робити сьогодні 20 жовтня
- Їсти, не нагодувавши перед цим домашніх або свійських тварин.
- Покидати будинок після заходу сонця.
Церковні свята у жовтні 2020
У детальному календарі православних свят на жовтень 2020 зібрано головні пам’ятних дат другого місяця осені.
Кінець жовтня віряни зустрінуть двома святами: Іверської ікони Божої Матері (26 жовтня) та євангеліста Луки (31 жовтня).