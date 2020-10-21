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Факти / Lifestyle

День різнокольорових парасольок: яке свято 21 жовтня

21 жовтня – 294-й день року. Які свята у цю дату, прикмети і заборони, читайте на Фактах ICTV.

21 жовтня – яке сьогодні свято

Цього дня у світі відзначають два незвичайних свята – День розуму і День різнокольорових парасольок. Перший покликаний звернути увагу на важливість пізнання і саморозвитку, другий – прикрасити яскравими фарбами осінній день, який часто холодний та з дощами.

За православним календарем, 21 жовтня вшановують святих Трифона і Пелагею.

Іменини 21 жовтня

День ангела цього дня святкують Віктор, Микола, Дмитро, Іван, Павло, Петро, ​​Марія, Тетяна, Пелагея, Єлизавета, Надія.

Читайте: Календар свят на жовтень 2020

Прикмети на 21 жовтня

  • день вважався вдалим для весіль і початку нових справ;
  • опади та погана погода – до близької зими.

Що не можна робити 21 жовтня

Це один з небагатьох днів у році, у який не було особливих заборон, тому можна сміливо планувати і реалізовувати задумане.

Календар церковних свят

У жовтні українцям ще залишилося відзначити два церковних свята – Іверської ікони Божої Матері 26 числа і день пам’яті апостола і євангеліста Луки 31 числа.

Чимало таких днів буде у листопаді і грудні.

Детальний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.

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