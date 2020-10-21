Догляд за взуттям зі шкіри та замші взимку

Взимку взуття зазнає впливу вологи й перепадів температур, що може стати причиною швидкого зносу. Щоб улюблені черевики або чоботи прослужили якомога довше, за ними потрібно регулярно і правильно доглядати.

Поради з догляду за взуттям дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Догляд за шкіряним взуттям

Позбавтеся забруднень за допомогою серветки або вологої губки. Можна використовувати спеціальну рідину або піну-очищувач. Шкіряне взуття небажано мочити під проточною водою, адже це призведе до деформації матеріалу. Просушіть черевики або чоботи від вологи. Для цього помістіть взуття в сухе тепле місце. Під час сушіння можна використовувати пакетики із силікагелем, розпірки і спеціальні колодки. Небажано просушувати черевики біля гарячої батареї – краще використовувати спеціальну сушарку, яка нагрівається до оптимальної невисокої температури. Відполіруйте взуття до блиску. Підійдуть спеціальні губки з просоченням або фланелеві серветки. Бажано регулярно використовувати вологовідштовхувальні засоби – вони захищають натуральну шкіру від розмокання. Десь раз на тиждень наносьте крем із фарбувальними речовинами. Це поліпшить колір взуття та надасть йому блиску. Якщо ви не можете підібрати крем під колір черевик, надайте перевагу засобам без фарбувального пігменту. Для взуття з лакової шкіри замість крему використовуйте гліцерин, вазелін або рицинову олію. Це поліпшить її текстуру й надасть блиск. Звичайний крем для лакової шкіри не підходить, адже він зробить матеріал тьмяним.

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Догляд за замшевим взуттям

Очистіть взуття від забруднень. Можна використовувати спеціальні щітки з ребристою поверхнею. Для тких цілей також підійде піна-очищувач для замші, серветка, змочена в мильній воді, поролонова губка. Сильні забруднення легко видаляються, якщо потримати взуття над паром. Висушіть взуття за кімнатної температури, а потім надайте їй оксамитовості за допомогою спеціальної щітки для замші з гуми, каучуку або спеціального ворсу. Обробіть взуття із замші водовідштовхувальним спреєм. Такі засоби значно подовжують термін служби чобіт і черевиків. Десь раз на десять днів підфарбовуйте замшу спеціальною фарбою. Такі засоби продаються у вигляді спрею або аерозолю, який наноситься не на всю поверхню взуття, а на ділянки, де з’явилися розводи.

І ще одне універсальне правило – обирайте якісні засоби для догляду за взуттям. Недорогі аналоги можуть пошкодити шкіру або замшу. Вони в складі містять агресивні компоненти, які пересушують матеріал і роблять його тьмяним і ламким.

Використовуючи будь-який засіб, завжди дійте за інструкцією – тільки так можна гарантувати, що він виконає свої функції й не зашкодить взуттю. А якщо з’явилися тріщини, деформації та інші пошкодження, одразу звертайтеся в майстерню, щоб усунути проблему й подовжити термін служби улюблених чобіт або черевик.

Під час пандемії, що спричинена Covid-19, потрібно ретельно очищати взуття та одяг після повернення додому. Це зменшує ймовірність інфікування смертельно небезпечним вірусом. Поради з дезінфекції взуття раніше публікували Факти ICTV.