Згідно з прогнозами астрологів, зростаючий місяць у листопаді 2020 розпочнеться з середини місяця і триватиме майже до кінця.

До 16 листопада місяць перебуватиме у фазі старого місяця. З 16 по 29 листопада буде зростаючий місяць, виняток становитиме тільки 22 жовтня. У цей день світило буде у фазі першої чверті.

30 листопада варто очікувати повного місяця.

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Важливо знати, коли буде зростаючий місяць у листопаді 2020, адже у цей період у людей збільшується рівень енергії.

Його вважають сприятливим для чогось нового – ухвалення важливих рішень в особистому житті, у сфері фінансів чи кар’єри.

Також у ці дні рекомендують стригти волосся – воно буде швидше відростати. Під час зростаючого місяця дуже важко від чогось відмовитися. Тому не варто сідати на дієти, позичати гроші, кидати палити чи вживати алкоголь.

Магнітні бурі 2020

Магнітні бурі можуть негативно впливати на людей, залежних від погоди. До групи ризику входять люди похилого віку, вагітні жінки та діти.

Щоб вберегти себе та підготуватися заздалегідь, дивіться календар магнітних бур на 2020 рік.