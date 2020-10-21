Погода восени 2020 і взимку 2021 очікується тепліше, ніж зазвичай.
Про це повідомила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.
Вона зазначила, що літо закінчиться в кінці вересня, однак на українців чекає тепла зима.
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За словами Адаменко, ймовірність того, що зима буде дуже морозною становить менше 10%.
– Відлиги і невеликі морози, крижані дощі змінюватимуть один одного, – додала вона.
Адаменко нагадала, що згідно зі звітами метеорологічної організації при ООН, погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень.
Підвищення середньорічної температури повітря в країні випереджає ці цифри в світі.
За словами фахівця, це відбувається через географічне розташування України.
Клімат в Україні
У травні директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що погода в Україні переживає значні зміни.
Він зазначив, що зараз у всіх країнах спостерігають зміни клімату. Середньорічна температура повітря в сезонах підвищується. Для України це підвищення одне з найбільших.
За його словами, південні райони України поступово наближаються до Балканського або грецького клімату. Тобто помітно підвищується температура і зменшується ефективність опадів за рахунок їх випаровування. Це призводить до посушливості клімату в південних степових районах.