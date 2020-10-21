1918 року монархія в Російській імперії впала і комуністи почали будувати новий світ. І розпочали з сексуальної революції. Того ж року Міхаїл Уваров написав декрет, де говорилось, що жінки з того моменту стають власністю пролетаріату.

Документ підхватили і почали розповсюджувати в різних варіаціях. Тоді віддаватись “червоним” вважалось нормою, навіть якщо жінка одружена.

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Пізніше почались з’являтись комуни, де чоловіки та жінки жили ледь не шведськими родинами, а оргії на той час вважались звичною справою. Нерідко діти, народжені у таких стосунках, віддавались у Народні дитсадки, де і виховувались до 17 років.

Проте на цьому ідеологи культу розпусти в СРСР не зупинялись і створювали неформальні товариства. У результаті у різних містах союзу можна було просто на вулиці побачити оголених людей, які могли прикритись хіба що стрічкою.

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Очолював такі демонстрації радник Леніна Карл Радек, та і сам вождь спочатку теж підтримував таку ідею. Але згодом сексуальна революція вилилась у розгул розпусти та масові згвалтування. А на початку 20-х років ХХ ст. ситуація майже повністю вийшла з-під контролю.

Тому експеримент визнали невдалим. Шлюб знову став цінністю суспільства, а всі згадки про сексуальну революцію – знищили.

З тих пір не залишилось навіть жодних свідчень та спогадів постраждалих жінок. Єдиний доказ – це тисячі безпритульних дітей від невідомих батьків.

Але зараз суспільство може спокійно обговорювати теми сексу і не переходити всі допустимі межі. Проте як розповісти дітям про контрацепцію та коли? Факхівці наголошують, що про секс потрібно говорити вже з раннього віку.