День Таїсії в Україні: привітання в картинках і СМС

21 жовтня іменини відзначають жінки з іменем Таїсія.
Вважається, що представниці прекрасної статі з цим іменем мають досить потайний характер, але при цьому достатньо незалежні. Таїсія – самолюбна, але обережна.
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З навколишніми Таїсії розважливі, товариські і допитливі – воліють вивчати незнайомих людей і придивлятися до них.
З нагоди цього свята Факти ICTV зібрали найкращі привітання у картинках та СМС з днем Таїсії.
Таїсія, рідна,
Ти маленька фея.
Ти диво з див –
Чарівна орхідея.
Бажаємо тобі добра,
За тебе вип’ємо вина.
Таїсіє, у тебе нині свято,
З Днем ангела вітаю!
І привітання це у віршах
Тобі я відправляю.
Бажаю жити й не тужити,
Друзями завжди дорожити!
Хай ангел твій тебе кохає,
Від лиха завжди вберігає!
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