День Таїсії в Україні: привітання в картинках і СМС

21 жовтня іменини відзначають жінки з іменем Таїсія.

Вважається, що представниці прекрасної статі з цим іменем мають досить потайний характер, але при цьому достатньо незалежні. Таїсія – самолюбна, але обережна.

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З навколишніми Таїсії розважливі, товариські і допитливі – воліють вивчати незнайомих людей і придивлятися до них.

З нагоди цього свята Факти ICTV зібрали найкращі привітання у картинках та СМС з днем Таїсії.

Таїсія, рідна,

Ти маленька фея.

Ти диво з див –

Чарівна орхідея.

Бажаємо тобі добра,

За тебе вип’ємо вина.

Таїсіє, у тебе нині свято,

З Днем ангела вітаю!

І привітання це у віршах

Тобі я відправляю.

Бажаю жити й не тужити,

Друзями завжди дорожити!

Хай ангел твій тебе кохає,

Від лиха завжди вберігає!

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