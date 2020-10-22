22 жовтня – це 296-й день 2020 року, а до його закінчення залишається ще 70.

22 жовтня – яке сьогодні свято

На цю дату припадає Всесвітній день людей з вадами мовлення, започаткований канадськими фахівцями з дослідження патологій мови.

За статистикою, у світі близько 3 млн людей страждають через заїкання, тобто порушенням мови, що характеризується частим повторенням або пролонгацією звуків, складів чи слів.

Причини виникнення заїкання досі не встановлені, і жоден зі способів лікування не дає 100% гарантії вирішення цієї проблеми.

Читайте: Календар свят на жовтень 2020

У народі вшановують Якова – одного з дванадцяти апостолів, особливо наближених до Ісуса Христа. З цього дня наші предки заготовляли дрова на зиму. Раніше не можна, оскільки дерево ще містить сік і буде погано горіти.

22 жовтня було заведено варити кашу з зерна нового врожаю.

Іменини 22 жовтня

День ангела святкують сьогодні Яків, Михайло, Максим, Петро, Юхим, Костянтин.

Прикмети на 22 жовтня

Бурульки звисають з дахів – осінь буде довгою.

Багато лушпиння на цибулі – до суворої і холодної зими.

До 22 жовтня з вишень не опало листя – ще буде тепло.

Зранку дощ – до вечора піде сніг.

Сніг на талу землю – до поганого врожаю наступного року.

Що не можна робити 22 жовтня

Заборонено байдикувати. Зробіть щось корисне для себе чи інших.

Уникайте сварок, а також любовних зв’язків – вони принесуть тільки розчарування.

Детальний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.