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Факти / Lifestyle

Дощі та до +21: прогноз погоди на вихідні в Україні (КАРТА)

Погода на вихідні в Україні передбачає місцями дощі та потепління.

У суботу, 24 жовтня, в західних і північних областях синоптики прогнозують дощі. Повітря прогріється вдень до +15°, а вночі до +9°.

У східних, центральних і південних областях передбачається хмарна погода з проясненнями. Температура коливатиметься від +12° до +18°. На Півдні настане бабине літо. Стовпчики термометрів покажуть вдень від +17° до +21°, вночі – від +7° до +12°.

Читайте: Сухо і сонячно: погода в Україні 22 жовтня (КАРТА)

Погода на вихідні в Україні (24 жовтня 2020 – 25 жовтень 2020)

У неділю, 25 жовтня, на всій території України буде сухо. На Заході, Півночі і в Центрі температура повітря складе вдень від +10° до +15°, вночі – від +6° до +10°.

У східних і північних областях стовпчики термометрів піднімуть днем до +18°, а вночі до +12°.

Погода на вихідні в Україні (24 жовтня 2020 – 25 жовтень 2020)

Погода на осінь і зиму

Погода восени 2020 і взимку 2021 очікується тепліше, ніж зазвичай. Керівник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко зазначила, що літо закінчиться наприкінці вересня, проте на українців чекає тепла зима.

Ймовірність того, що зима буде дуже холодною становить менше 10%.

Джерело: Укргідрометцентр

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