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Факти / Lifestyle

Манікюр на осінь 2020: що буде в моді

Який манікюр буде в моді восени 2020 року, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Космічний манікюр

Особливо цікавим є космічний манікюр, але не простий, а на тематику сузір’я чи різних знаків зодіаку.

 

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@wendylynncampbell aligning her nails ????

Публикация от ❤ Hang Nguyen aka Moon ❤ (@thehangedit)

Зміїна шкіра

2020 рік вже полюбив екстравагантний манікюр, тому осінню потрібно очікувати тренд на зміїну шкіру.

 

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Welcome to my ????Terrarium???? Animal textures are my true love, keep exercising and exploring the animal kingdom and what it has to offer ???? #annanailsberlin????me

Публикация от Маникюр Берлин | Berlin nails (@anna.nails.berlin)

Простий блиск

Просто та вишукано – так можна описати ніжний блиск на нігтях. Такий вибір пасує до будь-якого образу.

 

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Milky ombré and little bit glitter ✨ @blakeyz #nailsbymei

Публикация от NAILS by MEI (@nailsbymei)

Ретро кольори

Тенденції 70-х років повертаються, тому модними стають такі кольори: оливково-зелений, персиковий та білосніжний.

 

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Earth Day shades on @xjuliatalisman. ????????????

Публикация от Paintbox (@paintboxnails)

Чорні нотки

Геометричні фігури чи прості акценти чорного кольору – такі темні нотки стали трендом осіннього манікюру 2020.

 

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One more shot of this mani cuz I just really like it. ???????????? #juliatalisMANI

Публикация от Julia (Murphree) Talisman (@xjuliatalisman)

Важливо, щоб ніготь не повністю був пофарбований, а тільки деяка його частина.

Золоті акценти

Оскільки осінь – золота пора, то вибір манікюру повинен відповідати загальному настрою природи.

 

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Gold “Embossed” Jungle ???? 2 coats of @essie #sheersilhouettes with individually placed gold studs to create leaves. All rings by @doublemossjewelry

Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein)

Наприклад, золоті деталі листочків елегантно виглядатимуть на ваших руках.

Темний манікюр 2020

Ідеї дизайну нігтів для темного манікюру можуть бути однотонними або ж доповнюватися декором у вигляді блискіток, страз, акрилової пудри або ж комбінуватися з малюнком.

 

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