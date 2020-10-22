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Факти / Lifestyle

Сухо і сонячно: погода в Україні 22 жовтня (КАРТА)

У четвер, 22 жовтня, в Україні прогнозують суху і сонячну погоду.

На півдні країни температура повітря сягатиме +20.

У північних областях – від +12 до +18.

На заході +16 +18, місцями до +20, у центрі такий самий температурний діапазон.

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На сході прохолодніше, зокрема в Луганській області +12 +14.

У Києві сьогодні без опадів, протягом дня – від +15 до +17.

Погода 22 жовтня

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За прогнозами синоптиків Українського гідрометеорологічного інституту, листопад буде відносно теплим і нагадуватиме жовтень.

В останній  місяць осені температура повітря становитиме +10 +12.

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