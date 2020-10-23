Джанні Родарі – Гугл створив новий дудл

Google 23 жовтня присвятив дудл Джанні Родарі – видатному італійському письменнику.

В Україні він став відомим як автор персонажів Чипполіно та Джельсоміно.

У дудлі від Google – ілюстрація до Казка про Чипполіно (1951 року).

У світі письменник та журналіст Джанні Родарі відомий як один із найвпливовіших дитячих авторів ХХ століття. Його історії перекладені понад 20 мовами.

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У 1970 році Родарі став першим і нині єдиним італійцем, який отримав премію Ганса Крістіана Андерсена за письменницьку діяльність – одну з найпристижніших міжнародних відзнак у галузі дитячої літератури.

Такса, яка киває головою

30 вересня Google присвятив дудл культовому автомобільному аксесуару – таксі, що киває головою.

Перші такі іграшки з’явилися у 70-х роках в Німеччині, де такса вважається популярним символом.